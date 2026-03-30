Debate presidencial 2026: Yonhy Lescano carga contra Carlos Álvarez y lo tilda de "telonero de Fujimori"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un momento álgido se vivió en la terna 2 del bloque 1 del debate presidencial 2026 que está enfocado a exponer propuestas sobre "Educación, innovación y tecnología". En medio de su comparecencia, Yonhy Lescano, candidato del Partido Político Cooperación Popular, cargó contra Carlos Álvarez, representante de País Para Todos al calificarlo de "telonero de Fujimori.

Yonhy Lescano carga contra Carlos Álvarez

La segunda semana de debate presidencial se vio marcada por un tenso mometo protagonizado por el excongresista Yonhy Lescano quien arremetió contra el humorista Carlos Álvarez tras recordarle su cercanía con el expresidente Alberto Fujimori.

El hecho ocurrió cuando ambos aspírantes a la Presidencial del Perú exponían sus propuestas de plan de Gobierno en materia de educación, innovación y tecnología. En medio de este contexto, Lescano acusó que "en nuestro país impera el crimen, el delito, la impunidad" que desde su apreciación es manejada por el Gobierno y el Congreso de la República, así como a "muchos candidatos".

"No tenemos nada para los discapacitados, no se ha hecho ningún censo, no se repara a las víctimas del terrorismo, los derechos ya no sirven de nada y finalmente a las estudiantes de enfermería no se les paga por el servicio de internado rural e internado clínico, es decir, los derechos en educación y salud no sirven de nada (...) nadie de estos candidatos dice nada", vociferó.

Tras ello Álvarez aclaró no sentirse aludido por las palabras de Lescano y recordó que llegó a las comunidades de Qhantati Ururi y Anccaca, de la región Puno "cuando los niños iban congelados al colegio y fuimos aapoyarlos con todo cariño". "Esa es nuestra diferencia señor Lescano, usted está preocupado en "Los Niños" del Congreso y yo en los niños de Puno", enfatizó el candidato presidencial de País Para Todos.

Las palabras del también imitador no fueron para nada bien recibidas por el representante del Partido Político Cooperación Popular, quien sin reparos arremetió contra su contendor.

"Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador", aseveró el excongresista. Adicionalmente, tildó de "lector de noticias a Carlos Espá, su otro contricante del Partido SíCreo, por "poner en tela de juicio" su trabajo en el Congreso.

Carlos Álvarez responde a Yonhy Lescano

Lejos de amilanarse, el candidato presidencial Carlos Álvarez preparó una contundente respuesta para Yonhy Lescano relacionándolo con el expresidente de la República, Pedro Castillo.

"Lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza, sin embargo, usted ha sido telonero de Pedro Castillo porque usted pidió un puesto para ministro de Producción, fue nombrado, usted fue", sentenció.

Un tenso momento fue protagonizado en el debate presidencial por Yonhy Lescano, del Partido Político Cooperación Popular, y Carlos Álvarez, de País Para Todos, a quien tildó de "telonero de Fujimori", pero el también humorista catalogó al excongresista de "telonero de Pedro Castillo".