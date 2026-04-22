Carlos Díaz, ministro de Defensa, deja el cargo tras postergación de compra de aviones F-16 a EE.UU.

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar vuelve a enfrentar una crisis en medio de los cuestionamientos por la postergación en la compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos. Esta vez, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, presentó su renuncia irrevocable sobre las primeras horas de este miércoles 22 de abril.

Por frustrada compra de aviones F-16 a EE.UU.

En su carta dirigida al despacho del presidente de la República, el titular del Mindef indicó que la decisión tomada se debe exclusivamente a la postura tomada por el Ejecutivo de dejar en pausa la adquisición de estas naves al gobierno norteamericano.

Carlos Díaz Dañino dejó en claro sus diferencias sustanciales con esta decisión ya que podría generar graves cuestionamientos al país al incumplir los plazos ya establecidos. A su vez, dejó en claro que durante este periodo trató de actuar con total compromiso y dedicación, especialmente para fortalecer la seguridad nacional.

En esa misma línea, el extitular de Defensa indicó que todas las acciones tomadas por su despacho fueron debidamente comunicadas al jefe de Estado tal como lo indica la ley. Por ello, aseguró que el proceso de compra se dio en el marco constitucional y legal vigente.

José María Balcázar cesó del cargo a Carlos Díaz Dañino

Minutos después de que se conociera sobre la renuncia de Carlos Díaz Dañino como ministro de Defensa, Exitosa tuvo acceso a un documento emitido desde el despacho de José María Balcázar donde cesa del cargo al extitular de Defensa.

Según el escrito firmado por el mandatario, la Constitución Política le da la facultad de nombra y remover a cualquier ministro de Estado de acuerdo a sus intereses. Por ello, reveló que fue necesario removerlo del cargo en medio de los cuestionamientos que se dieron por la frustrada compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos.

Esto quiere decir que fue el propio José María Balcázar quien removió de su puesto a Carlos Díaz Dañino por la diferencias existentes respecto a la postura tomada por el Ejecutivo sobre la adquisición de las naves caza para reforzar la flota militar peruana.

En resumen, Carlos Díaz Dañino dejó el cargo de ministro de Defensa en medio de los cuestionamientos por la frustrada compra de aviones F-16 al gobierno norteamericano.