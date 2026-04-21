Vladimir Cerrón advierte a Balcázar por compra de aviones F-16: "Será encausado por colusión"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El panorama político peruano enfrenta una crisis por la adquisición de armamento bélico en un contexto de carencias sociales. Vladimir Cerrón lanzó una advertencia legal contra el presidente interino José Balcázar ante la posible firma del contrato para la compra de aviones F-16, señalando presuntos actos de corrupción.

La controversia escaló tras conocerse que el proceso, valorizado en 3,500 millones de dólares, se mantuvo bajo estricta reserva. Cerrón sostiene que priorizar el gasto militar sobre la educación y salud es un despropósito, especialmente cuando existen denuncias internacionales que empañan la transparencia de dicha transacción estatal.

Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto inicial para comprar los F-16, a pesar de la denuncia de Suecia, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. El proceso está manoseado por 3 presidentes transitorios, lo correcto es la nulidad. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 20, 2026

El riesgo de procesos judiciales por colusión

El líder de Perú Libre utilizó sus redes sociales para detallar las implicancias penales que afrontaría el jefe de Estado si decide otorgar el adelanto económico.

"Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto para comprar los aviones F-16, será encausado por negociación incompatible", afirmó Cerrón.

Cerrón enfatizó que la existencia de una denuncia presentada por Suecia vicia el proceso actual de selección. El dirigente político, quien permanece en la clandestinidad, recalcó que lo correcto para la administración transitoria es la nulidad de la compra para evitar futuras responsabilidades ante el sistema judicial.

La defensa del proceso argumenta que los F-16 Block 70 son esenciales para la soberanía. Sin embargo, la fiscalía podría iniciar investigaciones si se comprueba que el acuerdo secreto con Lockheed Martin vulneró las leyes de contrataciones del Estado, afectando directamente la transparencia de los fondos públicos peruanos.

Presión diplomática y prioridades en el gasto público

La decisión de Balcázar de postergar la firma generó una respuesta inmediata de la embajada de Estados Unidos en Lima. El representante Bernie Navarro advirtió que la administración Trump podría tomar medidas si se socavan sus intereses comerciales, defendiendo el acuerdo previamente pactado con gestiones anteriores.

Por otro lado, los sectores sociales critican que el Estado planee invertir 15 mil millones de soles en defensa aérea. Según Perú Libre, con esos recursos se podrían edificar 35 hospitales de alta complejidad o modernizar cientos de colegios a nivel nacional.

La incertidumbre sobre el futuro de los aviones F-16 marca la agenda del cierre del gobierno de transición. Mientras los gremios militares exigen renovar la flota, las advertencias sobre colusión y negociación incompatible obligan al Ejecutivo a revisar minuciosamente los compromisos adquiridos en secreto.

El gobierno debe decidir si enfrenta las posibles represalias comerciales de Estados Unidos o si cede ante la presión interna que exige priorizar el bienestar social.