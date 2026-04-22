José Jerí advierte posible demanda internacional tras frustrada compra de aviones F-16: "Hay que ser responsables"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La decisión de José María Balcázar de postergar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos ha generado una serie de críticas de diversos actores de la política nacional. Uno de los que más ha cuestionado esta postura es el expresidente José Jerí quien volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales.

José Jerí se pronuncia sobre posible firma de la compra

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el ahora congresista de Somos Perú se pronunció en primer lugar sobre los rumores de que altos mandos militares de la FAP habrían desobedecido la orden del jefe de Estado ya que habrían firmado con las autoridades norteamericanas la continuidad de la adquisición de estas aeronaves.

Seguidamente, Jerí Oré indicó que este tema, que debió convertirse en una renovación de la flota aérea peruana, ahora se ha vuelto parte de la campaña política que se vive mientras se termina de realizar el conteo de la primera vuelta de las elecciones generales.

"Lo único claro es que persiste la incertidumbre. ¿Se firmó o no se firmó? Lo qué debió ser una renovación de flota programada que hacen los países para mejorar su capacidad disuasiva se ha vuelto en un ingrediente circunstancial de campaña política", indicó.

José Jerí cuestionó nuevamente la frustrada compra de aviones F-16.

Perú podría enfrentar una demanda internacional

A su vez, el expresidente advirtió que el Perú podría enfrentar una posible demanda interpuesta por Estados Unidos en tribunales internacionales por postergar la compra de los aviones a pesar de que las negociaciones avanzadas.

Incluso, indicó que el Ejecutivo se vería obligado a pagar los más de 3 500 millones de dólares que vale esta compra sin recibir nada a cambio en caso de perder esta demanda.

"En caso se haya firmado en estos días algún tipo de compromiso, se tiene que cumplir con las etapas y plazos, toda vez que no hacerlo implicaría una demanda en tribunales internacionales -que podríamos perder- y en el que además de pagar la totalidad, no recibiríamos ninguna flota de aviones; es decir, dinero perdido", añadió.

Finalmente, pidió actuar con responsabilidad a José Balcázar y repensar la decisión de poner en pausa la compra hasta el ingreso de un nuevo gobierno en julio del 2026.

"En cualquier escenario, como autoridades, para avanzar o retroceder hay que ser responsables", finalizó.

De esta manera, José Jerí volvió a cuestionar la decisión de José Balcázar respecto al caso aviones F-16 Block 70 ya que este hecho podría generar una demanda en tribunales internacionales.