Caso 'Chifagate': Presidente José Jerí descarta renunciar al igual que el premier Ernesto Álvarez

Tras el escándalo que ha provocado las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, habló por primera vez ante un medio de comunicación. En la entrevista ofrecida, negó que él o el premier Ernesto Álvarez vayan a renunciar.

No hizo nada ilícito

En entrevista para Canal N, el jefe de Estado descartó que tenga intención de dejar el cargo debido a que no se ha comportado de forma ilícita y que tampoco le mintió a la ciudadanía. Agregó que el presidente del Consejo de Ministros seguirá en el cargo.

"Claro que sí (negando renuncia del premier). Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar, y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Que se pretende justamente distorsionar actos comunes, es lo que yo voy a evitar y es por eso que voy a asistir a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de Fiscalía.

Sobre la reunión con otro empresario chino, Xiadong Ji Wu, que registra tres ingresos a Palacio de Gobierno y que fue procesado por organización criminal, ofreció una aclaración. Indicó que desconoce todas las vinculaciones que tengan los amigos de sus amigos, así como la situación legal de los mismo.

"Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo y tampoco puedo conocer su situación jurídica cuando vienen a Palacio. Si una persona directa o indirectamente viene perjudicando personalmente y pretende afectar la presidencia y generar desestabilización, no puede ser considerado mi amigo", refirió.

Jerí irá al Congreso

Frente al caso 'Chifagate' que tiene en vilo su permanencia en el sillón presidencial, Jerí Oré solicitó a la Comisión de Fiscalización una sesión para que ofrezca sus descargos por sus reuniones clandestinas. El pedido se realizó con dos oficios que fueron dirigidos al presidente de este grupo de trabajo Elvis Vergara.

Mientras tanto, en el Congreso siguen vigentes la búsqueda de firmas para una moción de vacancia y de censura en su contra. Ante este escenario, Fernando Rospigliosi, vicepresidente encargado del Parlamento, no cree que se deba promover una vacancia sobre la base de sospechas.

