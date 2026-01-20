Caso 'Chifagate': José Jerí pide presentarse ante la Comisión de Fiscalización para el miércoles 21 de enero

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré solicitó ser citado para el día de mañana, miércoles 21 de enero, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a fin de que brinde sus descargos tras confirmarse sus dos reuniones extraoficiales con el empresario de nacionalidad china, Zhihua Yang.

A través de un oficio al titular de este grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara Mendoza, el mandatario busca dar la cara oficialmente en medio de los serios cuestionamientos en su contra, situación que le vale hasta el momento la puesta en marcha de dos mociones de censura y una vacancia sobre su cargo.

Busca esclarecer motivo de los encuentros fuera de agenda

Tal como lo había adelantado hace menos de 24 horas, el jefe de Estado se pone a derecho formalmente ante el Legislativo para que brinde los motivos de su encuentro con el empresario asiático a finales de diciembre último en un chifa ubicado en Lince e inicios de enero, al interior de una tienda de la calle Capón.

Ante las críticas recibidas por sus constantes contradicciones sobre la razón por la cual se reunió Zhihua Yang; además, de no haber convencido lo suficiente con sus disculpas públicas ofrecidas la madrugada del domingo 18 de enero, el presidente solicitó este martes, destacando sus "principios de transparencia, colaboración institucional y respeto al orden constitucional".

"La presente solicitud se formula frente a la necesidad del país de que los asuntos de interés publico sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna, en el marco del ejercicio de la función de control parlamentario", menciona el documento firmado con fecha de hoy, martes 20 de enero.

Presidente del Congreso en contra de debatir mociones

En la previa, quien se pronunció al respecto fue el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, marcando postura en contra sobre los pedidos de moción de censura formulados en contra de José Jerí Oré. En entrevista para Canal N, el titular del Congreso expresó estar en desacuerdo con que se llame a un Pleno extraordinario para debatir los textos acusatorios, debido a que sería el primer paso para que se inicie el proceso de destitución en contra del jefe de Estado.

"Está muy cerca también, el término del mandato del Sr. Jerí, que es el 28 de julio; o sea, el 29 el puede ser - eventualmente si es que hay un elemento que lo amerite - procesado. Ahora mismo va a concurrir a la Comisión de Fiscalización, públicamente, ahí veremos qué explicación les da, también a la Fiscalía seguramente, porque le ha mandado una comunicación al fiscal de la nación", indicó la noche del lunes 19 de enero.

En ese sentido, puntualizó que "no tiene sentido" ponerse a debate los textos acusatorios formulados por Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga - Trillo, debido a que estamos próximos a celebrar las elecciones generales. Un cambio a estas alturas, considera, sería generar una "turbulencia", señaló.

Sobre las figuras que se están adoptando para removerlo de Palacio de Gobierno, en caso de ir por la censura se requieren 66 votos, en el caso de la vacancia 87 votos, también aprobados por la representación nacional en el Pleno.

De esta manera, el presidente José Jerí espera que le confirmen la hora para que pueda concurrir a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso que ha puesto en vilo su credibilidad ante la opinión pública y clase política.