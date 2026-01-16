Susel Paredes cuestiona encuentro de José Jerí con empresario chino: "Todas sus actividades tienen que ser oficiales"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reunión sostenida entre el presidente de la República José Jerí y un empresario chino ha causado una serie de impresiones en el ambiente político. Al respecto, la congresista Susel Paredes expresó su tajante postura y cuestionó dicho encuentro.

Susel Paredes cuestiona encuentro de Jerí con empresario chino

La tarde de este viernes 16 de enero, la parlamentaria sostuvo un diálogo con la prensa, en la que fue consultada sobre cuál es su opinión sobre dicha reunión sostenida entre el jefe de Estado y el hombre de negocios de China.

"Cuando gobernaba el presidente Castillo hicieron un 'chongo' porque él no se reunía en Palacio. Ahora este (José Jerí) va a las 11 de la noche encapuchaco a reunirse con un empresario para decir que va a ver la amistad china peruana", puntualizó.

En esa línea, aseveró que "un presidente de la República que se respeta" tiene que hacer las reuniones en la Casa de Pizarro o en la embajada del país con el que quiere hacer las negociaciones.

"Él ha hecho muy mal en reunirse en la noche porque no es que iba a cenar a un chifa normal porquen sino no vas encapuchado. Me parece que los políticos no tenemos vida privada, no existe. Cada minuto de nuestra vida es de la gente, entonces todas sus actividades tienen que ser oficiales. Cuando deje de ser presidente en julio, puede irse donde quiera", manifestó.

Susel Paredes, congresista, sobre moción de vacancia: Da igual que entre José Jéri u otro, ha demostrado que no puede, que no sabe hacer las cosas



Saluda eventual vacancia de José Jerí

En otro momento, opinó acerca de la propuesta del legislador Elvis Vergara quien consideró oportuno que Jerí Oré sea citado a la Comisión de Ética por su reunión extraoficial con un empresario chino y saludó una eventual vacancia del mandatario.

"No solo es esta la razón con la que se ha demostrado que no está bien el Gobierno, hay más homicidios que antes, más extorsión. Entonces yo creo que él no ha honrado el puesto de presidente de la República. (¿consideraría oportuno una vacancia?) Claro, ha demostrado que no puede y no sabe hacer las cosas. No puede reunirse con un empresario, la relación entre los Estados son entre representantes", sentenció.

