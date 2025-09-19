RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Exlegisladora de FP

Cecilia Chacón acusa a la Fiscalía de ser un "brazo político": "No ha podido demostrar ninguna ilegalidad en FP"

La exparlamentaria Cecilia Chacón criticó que la fiscal de la Nación haya pedido la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular. Indicó que no se habría demostrado ilegalidad en el partido.

Cecilia Chacón acusa a la Fiscalía de ser un "brazo político"
Cecilia Chacón acusa a la Fiscalía de ser un "brazo político" (Composición Exitosa)

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La excongresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se pronunció luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya solicitado la cancelación de la inscripción del partido político liderado por Keiko Fujimori. Según indicó, la Fiscalía actuaría como un "brazo político". "No es sorpresa", añadió.

Sobre pedido para cancelar a Fuerza Popular

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la exparlamentaria cuestionó la actuación del Ministerio Público; ello haciendo una vinculación entre su nuevo pedido sobre Fuerza Popular y las próximas elecciones generales 2026.

"Para nadie es una sorpresa que la Fiscalía es un brazo político, no es sorpresa, ya es la tercera vez que en vísperas de elecciones, la Fiscalía acusa a Fuerza Popular. No ha podido demostrar durante sus investigaciones y acusaciones durante años, ninguna ilegalidad en Fuerza Popular", dijo a Canal N.

De tal modo, Chacón aseguró que no le sorprende que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya solicitado la la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática", debido a que lo considera un "brazo político" que actuaría en contra de dicho partido.

Delia Espinoza considera que Keiko Fujimori está nerviosa por el pedido de ilegalidad de Fuerza Popular
Lee también

Delia Espinoza considera que Keiko Fujimori está nerviosa por el pedido de ilegalidad de Fuerza Popular

Acusa a fiscal de la Nación de "facilitar el terrorismo"

En tal sentido, la exlegisladora indicó que ante las investigaciones contra la agrupación política, el Ministerio Público no se habría podido demostrar algún acto de ilegalidad en Fuerza Popular. Al respecto, consideró que Espinoza "sacó un conejo del sombrero" diciendo que el partido es "antidemocrático".

Asimismo, Cecilia Chacón acusó a Delia Espinoza de "desarticular" a las Fiscalías Antiterroristas en Ayacucho, por lo que aseguró que actúa no solo antidemocráticamente, sino que también estaría "facilitando el terrorismo" en la mencionada región.

"Ella (Delia Espinoza) no solo ha ido en contra del Tribunal Constitucional, ha desobedecido las órdenes de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso de la República, sino que hoy por hoy, ella está determinando quienes son democráticos y quienes no, la verdad que es muy peligroso", detalló.

Fuerza Popular "no puede firmar así nomás" la censura contra Santiváñez, afirma Galarreta
Lee también

Fuerza Popular "no puede firmar así nomás" la censura contra Santiváñez, afirma Galarreta

"Conducta antidemocrática"

Cabe mencionar que, último miércoles 18 de septiembre, la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática". 

A través de la solicitud formulada ante la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, la titular del Ministerio Público acusa a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP).   

En conclusión, la exparlamentaria Cecilia Chacón cuestionó severamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por pretender cancelar la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática".

Temas relacionados Cecilia Chacón Delia Espinoza elecciones Fiscalía Fuerza Popular inscripción

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA