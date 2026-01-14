Cecilia García firme contra la criminalidad: "Hay que decirles a los delincuentes que no les tenemos miedo"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, la candidata a la vicepresidencia y al Senado por Podemos Perú, Cecilia García, aseguró que la lucha contra la criminalidad debe ser confrontada con estrategias eficaces que garanticen el principio de autoridad. Aseguró que falta confrontar sin miedo a los delincuentes.

Propuestas firmes contra el crimen

La postulante por el partido de José Luna indicó que su agrupación ha tenido claro cómo combatir a la criminalidad desde un comienzo. Una de las principales propuestas son la inteligencia y la aplicación de condenas efectivas contra efectivos de la Policía Nacional, jueces o fiscales que estén coludidos con las bandas delincuenciales.

"Sin sistema de inteligencia no vamos a hacer nada, porque ya la policía se puso al servicio de los delincuentes, la fiscalía igual. Tenemos que sacar a los malos elementos y darles cadena perpetua. Si colaboras con el crimen organizado, tienes que irte a la cárcel porque están poniendo en peligro la seguridad nacional", aseveró García Rodríguez.

Cecilia García en los estudios de Exitosa.

De acuerdo a la aspirante a la segunda vicepresidencia de la República, el crimen está ganando terreno y puso como ejemplo a lo que sucede en Trujillo. Comentó que el pago de cupos se ha normalizado y que se debe confrontar con severidad a la delincuencia, de la mano de buenos efectivos y tecnología de punta.

"Hay que decirle a los delincuentes mirándolos de frente que no les tenemos miedo, tenemos el principio de autoridad. Podrán matar a uno, dos o tres, pero no van a poder matara a los 32 millones de peruanos que nos vamos a poner de pie contra ustedes y a decirles o se portan bien o la van a pasar muy mal", sostuvo.

Quiere volver al Congreso

La candidata a la vicepresidencia y al Senado, manifestó que una de sus propuestas es la de impulsar una reforma estructural del sistema de pensiones en beneficio de la población. Por tal motivo quiere regresar al Congreso porque es algo que le quedó pendiente.

"Para mí personalmente ha quedado cual sable transversal, porque tengo que regresar al Congreso con más fuerza, con más determinación, con más preparación, con más maña, por que ahora sí tenemos que lograr la ONP para la gente", manifestó.

