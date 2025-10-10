César Sandoval descarta acusaciones contra Dina Boluarte: "No está denunciada, no está investigada"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, defendió a la expresidenta Dina Boluarte, en medio del balance de su gestión, asegurando que "no hay corrupción".

Negó actos de corrupción

El aún titular del Ministerio de Transportes brindó un balance de los últimos 150 días de su gestión, en medio de ello, aprovechó para referirse a la exmandataria.

" La presidenta, hasta ahora no está denunciada, no está investigada por estar comprometida con Odebrecht, por el Club de la Construcción, nadie, hasta hoy le ha señalado que hay obras sobre valorizadas, y nadie sabe aún de actos de corrupción. Lo que se ha dicho son: El tema de la operación, el tema de los Rolex", explicó.

Además, aseguró que "no hay ningún delito", pues, aseguró que el reloj en cuestión era un objeto prestado y es algo que nadie lo puede refutar. Afirmó que durante la gestión no hubieron coimas ni denuncias de ese tipo comparado con otros gobiernos.

Asimismo, expresó que Boluarte siempre fue transparente, pues desde el inicio de su gestión, promovió una política de lucha contra la corrupción.

Respecto a su último pronunciamiento, detalló que la expresidenta tomó esa decisión como iniciativa propia, mas no como sugerencia del gabinete, pues el objetivo de su discurso fue rendir cuentas al país sobre el uso de los recursos públicos y defender la legalidad de su gestión.

Criticó al Congreso

El ministro lamentó que el Parlamento haya tomado la decisión de vacar a Boluarte por la magnitud a tan poco tiempo de las elecciones generales, pues a su parecer, debía llegar hasta el 28 de julio del 2026.

Para Sandoval, se actuó dentro de la Constitución, aun que aceptó que el contexto político genera sospechas y expresó sus esperanzas en que no se busque sacar a José Jerí del cargo.

Finalmente, instó a las fuerzas política a respetar el nuevo orden constitucional y a no convertir el periodo de transición en una etapa de confrontación. Reiteró que el país necesita estabilidad institucional y que los próximo meses deberán centrarse en garantizar elecciones limpias.

En medio de, seguramente su última, conferencia de prensa como ministro, César Sandoval defendió la credibilidad del gobierno de Dina Boluarte y detalló que no es corrupta.