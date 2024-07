César Vásquez: Denuncian beneficios para aportantes a la campaña electoral del ministro de Salud

Una revelación periodística destacó que allegados al ministro de Salud, César Vásquez, quienes aportaron dinero para su campaña cuando este postulaba al Gobierno Regional de Cajamarca en 2022, habrían conseguido beneficios cuando este llegó al Minsa.

Uno de los beneficios apuntados por la prensa es que Erik Bergman Lobato Vargas habría contratado un servicio en la cartera de Salud para "Realizar trabajos de verificación y fiscalización posterior". Este contrato habría logrado un total de 24 mil soles a favor del señalado. La orden de servicio data de abril de 2024.

Vale resaltar que el portal de Transparencia, señala que el hombre en cuestión no cuenta con experiencia previa en trabajos con el Estado. Pese a todas estas puntualizaciones, al ser consultado vía telefónica por estos hechos, el sujeto decidió no responder.

Otro punto señalado por Panorama, fue la contratación de otro aportante y de su esposa, ambos en diferentes sectores, coincidentemente poco después de que César Vásquez ascendiera al Minsa.

Según la investigación, Ronald Asenjo Sandoval, otro aportante a la campaña, ahora desempeña como trabajador en la Comisión de Salud del Congreso. Empero, las acusaciones no van hasta ahí. Su esposa, Vanesa Fuentes Lozano, coincidentemente logró ocupar el cargo de jefa del Gabinete de Asesores del Minsa.

"Mira, no es ilícito, es una persona en la que confío (en referencia a Vásquez), es un amigo. Justo estoy aquí en el trabajo, lo conozco, es algo normal, creo. No, es algo relativo, es una persona (Vásquez) que conozco, ha aportado, no es algo ilícito (...) Búscame al que habla, a mi esposa, déjala tranquila. Déjala tranquila, eso te voy a pedir, todo conmigo", respondió al ser abordado por un reportero.

Henry Horna, actual director de Comunicaciones de la cartera en cuestión, tiene una amistad con el ministro. Él confirmó haber sido aportante a la campaña y remarcó que, si este volviera a postular, volvería a aportar.

"No solo colaboré con ese aporte, sino también aporté como profesional de la campaña (...) Por supuesto y lo volvería hacer todas las veces que me lo pida (...) No, no lo veas, así como favor con favor. Cuando uno aporta a la campaña lo hace convencido de que la persona a la que se está apoyando constituye una buena opción", respondió Horna a Panorama.