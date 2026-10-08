Comisión de Constitución del Senado cita a ministros para que expongan sobre las facultades legislativas aprobadas por los diputados

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado citó a los ministros de Estado para el jueves 9 de octubre, con la finalidad de que expongan sus opiniones técnicas sobre el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados que faculta al Ejecutivo legislar en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por 90 días.

De acuerdo con la citación firmada por el titular del grupo de trabajo, senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), el primer ministro Luis Galarreta y los titulares de Justicia, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario y Vivienda, presentarán sus criterios a partir de las 10:00 a. m.

Citación de la Comisión de Constitución del Senado.

Facultades podrían sufrir modificatorias

Cabe precisar que, la Comisión se encuentra en sesión permanente para continuar con el estudio de la propuesta de delegación de facultades legislativas. En ese sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) envió ayer, miércoles 7 de octubre, el texto de sustitutorio a la Cámara de Senadores para siga con su conducto constitucional.

En la previa, el titular el Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), se refirió sobre la posibilidad de que el documento pueda sufrir modificatorias, aunque sin ser distorsionadas, con la finalidad de perfeccionar las materias aprobadas, en el marco de sus competencias.

"Lo que garantizamos es que se hará cumplir estrictamente con el Reglamento, con la ley, con la Constitución del Perú, aquella que señala expresamente que, el Senado de la República está para aprobar, para rechazar, para modificar, sin desnaturalizar, el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados", expresó.

Frente a esta polémica instaurada en la Cámara Alta, un grupo de senadores de oposición solicitaron una opinión consultiva a la Comisión de Constitución para que defina sus prerrogativas cuando se tratan proyectos de ley enviados por la Cámara Baja.

Texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días calendario.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

De esta manera, el debate continuará ahora en el Senado, donde la población espera su rápida aprobación debido a que los efectos de la delincuencia y la emergencia climatológica no se detienen.