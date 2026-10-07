Facultades Legislativas: presidente de Diputados advierte al Senado no "desnaturalizar" dictamen aprobado

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, lanzó una firme y directa advertencia al Senado tras la aprobación parcial de las facultades legislativas solicitadas por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En un pronunciamiento público luego de una maratónica y accidentada sesión parlamentaria, el titular de la cámara baja dejó en claro que la labor revisora de los senadores posee límites constitucionales que deben respetarse estrictamente.

Pide "no desnaturalizar" las normas aprobadas

Reto enfatizó que, si bien la cámara alta ostenta la legítima prerrogativa de ratificar, rechazar o enmendar el texto remitido, esta delicada función no le otorga bajo ninguna circunstancia el derecho de incluir materias ajenas al debate original ni de desnaturalizar la esencia de los acuerdos políticos ya establecidos.

El mensaje del titular de los diputados se materializa en un contexto político sumamente complejo, justo después de que su instancia aprobara otorgar facultades al Ejecutivo por un plazo reducido de noventa días, restringidas exclusivamente a los cruciales rubros de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

En ese sentido, Reto subrayó que transgredir los límites normativos al momento de la revisión técnica significaría vulnerar el pacto institucional básico, exigiendo a los senadores que no utilicen su posición como un instrumento para avasallar la autonomía de la cámara de origen.

"Transgredir ese límite constitucional significa que la promesa de una bicameralidad y de un mejor Congreso fue solo una frase más", aseveró,

Mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero (@OscarRetoOtero). pic.twitter.com/syrXHZaln4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 8, 2026

Llamado a la "madurez" del oficialismo

Asimismo, el legislador aprovechó la oportunidad para reflexionar profundamente sobre la ardua jornada de doce horas ininterrumpidas que permitió destrabar el debate legislativo, criticando de manera abierta las maniobras dilatorias de ciertas facciones representativas que, según calificó, siguen "aferradas a viejas prácticas".

Asimismo, afirmó que, si el oficialismo hubiera respaldado el dictamen en mayoría tras el primer receso, el hemiciclo se habría ahorrado seis largas horas de desgaste y confrontación. Para Reto, la ciudadanía apostó por nuevas fuerzas políticas porque se encuentra agotada de las polarizaciones extremas y exige autoridades que prioricen genuinamente el diálogo democrático y alturado.

Finalmente, Reto trasladó la inmensa responsabilidad política de este proceso a las bancadas mayoritarias de la cámara alta, en clara alusión a las fuerzas oficialistas y sus aliados. En su alocución, demandó un gesto de madurez que garantice el equilibrio de poderes y disipe cualquier asomo de desconfianza institucional.

El llamado de atención marca así el primer gran punto de tensión en el reinstaurado sistema bicameral peruano. Con el texto de delegación de facultades ahora en la cancha del Senado, el desenlace de esta revisión no solo definirá las herramientas legales del Gobierno, sino que pondrá a prueba la capacidad de ambas cámaras para coexistir, dialogar y respetarse mutuamente durante el quinquenio.