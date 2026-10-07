RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
En mensaje oficial

Facultades Legislativas: presidente de Diputados advierte al Senado no "desnaturalizar" dictamen aprobado

Tras la accidentada aprobación de las facultades legislativas en Diputados, el presidente de la cámara baja exigió al Senado, y en especial al oficialismo, respetar estrictamente el texto enviado.

Reto exhorta no realizar cambios extremos en el dictamen aprobado.
Reto exhorta no realizar cambios extremos en el dictamen aprobado. (Composición Exitosa)

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, lanzó una firme y directa advertencia al Senado tras la aprobación parcial de las facultades legislativas solicitadas por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En un pronunciamiento público luego de una maratónica y accidentada sesión parlamentaria, el titular de la cámara baja dejó en claro que la labor revisora de los senadores posee límites constitucionales que deben respetarse estrictamente.

Pide "no desnaturalizar" las normas aprobadas

Reto enfatizó que, si bien la cámara alta ostenta la legítima prerrogativa de ratificar, rechazar o enmendar el texto remitido, esta delicada función no le otorga bajo ninguna circunstancia el derecho de incluir materias ajenas al debate original ni de desnaturalizar la esencia de los acuerdos políticos ya establecidos.

El mensaje del titular de los diputados se materializa en un contexto político sumamente complejo, justo después de que su instancia aprobara otorgar facultades al Ejecutivo por un plazo reducido de noventa días, restringidas exclusivamente a los cruciales rubros de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

En ese sentido, Reto subrayó que transgredir los límites normativos al momento de la revisión técnica significaría vulnerar el pacto institucional básico, exigiendo a los senadores que no utilicen su posición como un instrumento para avasallar la autonomía de la cámara de origen.

Ministerio de Justicia actualiza conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales: estos son los integrantes
Lee también

Ministerio de Justicia actualiza conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales: estos son los integrantes

"Transgredir ese límite constitucional significa que la promesa de una bicameralidad y de un mejor Congreso fue solo una frase más", aseveró, 

Llamado a la "madurez" del oficialismo

Asimismo, el legislador aprovechó la oportunidad para reflexionar profundamente sobre la ardua jornada de doce horas ininterrumpidas que permitió destrabar el debate legislativo, criticando de manera abierta las maniobras dilatorias de ciertas facciones representativas que, según calificó, siguen "aferradas a viejas prácticas".

Ministro de Cultura Alberto Beingolea afirma que el Gobierno trabajará "con o sin las facultades" legislativas
Lee también

Ministro de Cultura Alberto Beingolea afirma que el Gobierno trabajará "con o sin las facultades" legislativas

Asimismo, afirmó que, si el oficialismo hubiera respaldado el dictamen en mayoría tras el primer receso, el hemiciclo se habría ahorrado seis largas horas de desgaste y confrontación. Para Reto, la ciudadanía apostó por nuevas fuerzas políticas porque se encuentra agotada de las polarizaciones extremas y exige autoridades que prioricen genuinamente el diálogo democrático y alturado.

Finalmente, Reto trasladó la inmensa responsabilidad política de este proceso a las bancadas mayoritarias de la cámara alta, en clara alusión a las fuerzas oficialistas y sus aliados. En su alocución, demandó un gesto de madurez que garantice el equilibrio de poderes y disipe cualquier asomo de desconfianza institucional.

El llamado de atención marca así el primer gran punto de tensión en el reinstaurado sistema bicameral peruano. Con el texto de delegación de facultades ahora en la cancha del Senado, el desenlace de esta revisión no solo definirá las herramientas legales del Gobierno, sino que pondrá a prueba la capacidad de ambas cámaras para coexistir, dialogar y respetarse mutuamente durante el quinquenio.

Temas relacionados Cámara de Diputados Congreso facultades legislativas Óscar Reto senado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA