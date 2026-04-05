Comisión de Ética evaluará este lunes 6 de abril la denuncia contra Kira Alcarraz por incidente con fiscalizador del SAT

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República abordará este lunes 6 de abril la denuncia de oficio presentada contra la legisladora Kira Alcarraz Agüero, acusada de haber agredido verbal y físicamente a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a inicios de enero.

De acuerdo con la agenda programada por el grupo de trabajo que preside el congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), la sesión semipresencial correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026 empezará a las 4:00 p. m. en la sala "Martha Hildebrandt" - Edificio Víctor Raúl Haya De la Torre.

El caso:

De acuerdo con la versión de la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el hecho se dio en un contexto de un operativo de deudas en estado coactivo. En ese sentido, precisaron que su equipo intervino un vehículo de propiedad de la mencionada legisladora, el cual presentaba una orden de captura por una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito.

Durante el accionar del equipo de fiscalizadores, mencionó la entidad, la legisladora se encontraba como acompañante del conductor e intentó disuadir la diligencia para impedir el internamiento del vehículo. No obstante, agregan que dicha actitud fue rechazada por el personal a cargo de la intervención, procediendo a enviar la unidad al depósito municipal, en el marco de sus funciones establecidas por ley.

A los pocos minutos, la entidad acusó una presunta agresión (abofeteo) de la parlamentaria hacia uno de los inspectores, arrancándole también su celular. El caso no fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) para que proceda con sus atribuciones. Posteriormente, el vehículo fue liberado tras acogerse a un beneficio de fraccionamiento.

Audiencia de denuncia fue reprogramada y Fiscalía también sigue el hecho

Tras conocerse el incidente, el presidente de la Comisión de Ética presentó una denuncia de oficio contra Alcarraz Agüero a mediados de enero, a fin de que se proceda a investigar el caso para su esclarecimiento y determinar las sanciones que puedan corresponder.

La última vez que se mencionó la denuncia en Ética fue en la sesión del pasado 30 de marzo; no obstante, fue reprogramada para este lunes 6 de abril. Desde el SAT esperan que pueda declararse su procedencia para presentar los medios probatorios contra la congresista.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de violencia y resistencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, con el agravante de ser funcionaria pública, así como también por abuso de autoridad.

A tres meses del incidente, la Comisión de Ética tendrá la responsabilidad de abordar uno de los tantos casos que ha generado repudio total de la población en contra de este poder del Estado.