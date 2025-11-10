Congresista Ariana Orué ante acusación de usar a su asesor como chofer para ir al gimnasio: "No soy una delincuente"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, respondió públicamente a las críticas y acusaciones luego de que el dominical Cuarto Poder difundiera imágenes en las que es captada saliendo de su vivienda rumbo al gimnasio, siendo trasladada en su vehículo por su coordinador parlamentario Alex Paredes.

El reportaje mostró que el hecho ocurrió alrededor de las 7 a.m. del jueves 7 de noviembre, cuando la parlamentaria usó a Paredes de chofer para trasladarla para ejercitarse. Durante su rutina, el trabajador también la esperaba fuera del local.

Orué, de 31 años, también fue acusada por el programa televisivo de contratar como asesor II de su despacho congresal a la supuesta pareja de su hermana Shirley Orué, Renzo Basurco. El dominical presentó como pruebas una denuncia donde ambos están implicados en una situación de tránsito vehicular y son señalados como pareja.

Comunicado de Ariana Orué.

Afirma que se distorsiona la escena

Durante una conferencia de prensa en el Parlamento, la congresista de Podemos Perú negó las acusaciones y aseguró que el vehículo usado no pertenece al Congreso ni se empleó combustible asignado por la institución, pasando por alto que su chofer sea su trabajador congresal.

"Han distorsionado la información de que yo utilizo recursos del Congreso. El carro no es del Congreso, a mí no me asignan combustible, y hemos estado fuera del horario laboral", sostuvo.

Orué agregó que ella siempre coordina "múltiples funciones" con Paredes y que aprovechó que se encontraba "cerca". Además, defendió su accionar argumentando que "esábamos dentro de la hora".

Asegura ser víctima de reglaje

La legisladora también denunció haber sido víctima de un seguimiento ilegal por parte de presuntos fiscalizadores municipales del Callao, donde ella reside. Orué atribuye este reglaje a su constante lucha "contra la corrupción".

"Hace días, a la seguridad del Congreso de la República, había denunciado reglaje. Hemos presentado incluso evidencias de fiscalizadores de la Municipalidad del Callao que están cerca a mi casa (...) Yo no soy ninguna delincuente, ninguna corrupta", agregó Orué.

Asimismo, señaló que el programa televisivo había mostrado el lugar donde vive, lo que pone en riesgo su seguridad y la de su familia. "Han enfocado el asentamiento donde vivo, no voy a un gimnasio de lujo ni a un lugar indebido", indicó.

Especialista advierte posible falta ética

El experto en temas parlamentarios Rodolfo Reyna explicó a Exitosa que el Reglamento de Ética Parlamentaria prohíbe expresamente asignar al personal del Congreso tareas ajenas a la función legislativa.

"Si la congresista solicita a su coordinador, que es un empleado del despacho congresal, que funja de chofer y la lleve a actividades privadas como la de un gimnasio, está trasgrediendo la norma ética", sostuvo Reyna.

Además, instó a la Comisión de Ética Parlamentaria a intervenir con rapidez para esclarecer el caso de Ariana Orué. Añadió que, de confirmarse el hecho, podría configurarse un presunto delito de peculado.

La congresista Ariana Orué negó utilizar los recursos del Congreso en beneficio de sus actividades personales, denunciando presunto reglaje debido a su fiscalización permanente de la corrupción.