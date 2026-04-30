José Balcázar sobre moción de censura en su contra: "Voy a responder en el momento que sea necesario"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar respondió este jueves 30 de abril en Exitosa sobre a la moción de censura interpuesta en su contra por el congresista y tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López Ureña (Acción Popular).

Como se recuerda, el intento de destitución del mandatario fue presentado en medio de la crisis en el Gabinete Ministerial tras la renuncias de Hugo de Zela y Carlos Díaz a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, acusando una dilatación del jefe de Estado en la firma del contrato de los aviones F-16 a Estados Unidos.

Se defenderá en el Congreso de prosperar el procedimiento de censura

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el mandatario sostuvo que respeta la decisión del legislador, a quien reconoció como una "persona inteligente". Sin embargo, no dudó en afirmar que hará uso de su defensa si es que el procedimiento para su censura se lleva a cabo en el Legislativo.

Es importante mencionar que, para hacerse efectiva la remoción de José María Balcázar de Palacio de Gobierno, la moción de censura debe ser aprobada con un mínimo de 66 votos en el Pleno del Congreso.

"Yo no me voy a oponer, inclusive yo lo promocionaría para que siga sacando firmas. Yo soy un hombre demócrata y me voy a responder en el momento que sea necesario y eso es un derecho constitucional", puntualizó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente José Balcázar se pronunció sobre la moción de censura en su contra impulsada por el congresista Ilich López y aseguró que no se opondrá, afirmando que es un hombre demócrata y que responderá en el momento que sea... pic.twitter.com/4MwMxe5Hcu — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

Vale mencionar que, en pleno programa en vivo, el congresista en mención volvió a referirse en su intención de censurar al presidente Balcázar, quien, a su vez, dijo que no tiene nada que criticarle, aunque dejó a entrever que alguna "finalidad" debe tener lo que viene impulsando.

El principal impulsor de la Censura del presidente Balcazar es el mismo presidente Balcazar, algunos dicen que mi posición es radical otros me piden calma, yo sigo pensando que asi falte un día si el presidente no tiene las condiciones para serlo ¡No debe estar en el cargo! — Ilich López (@ilichlopez2025) April 30, 2026

Responde a excanciller Hugo de Zela tras haberlo llamado "mentiroso"

A más de una semana de su renuncia a la Cancillería, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la decisión tomada por el excanciller Hugo de Zela, quien lo acusó de generar afectaciones a la "seguridad nacional y los intereses nacionales" de no validar el proceso de compra de los aviones F-16 a Estados Unidos.

Según lo que expresó el presidente, quien no olvidó que lo llamaran "mentiroso", fue que De Zela sí sabía de las negociaciones secretas de Estado a Estado para la compra de las naves y que, por lo tanto, debió informarle al detalle sobre su situación, porque según lo estipulado, no se permitía la intervención ni la suya ni la del ministro de Economía y Finanzas.

"Bueno, pero ese tema yo lo he cerrado. No tengo ningún problema más con Hugo de Zela, es un hombre bueno y si hay un desliz que ha cometido, efectivamente propició para que yo lo cesara en el cargo de ministro", indicó.

De esta manera, el mandatario respondió tanto al extitular de Relaciones Exteriores y al congresista que viene impulsando su censura a menos de 90 días que deje el cargo a su próximo sucesor o sucesora.