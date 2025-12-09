José Jerí asegura que dejará "el camino despejado" para que Perú sea "un país del primer mundo"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que su gestión busca una ruta del progreso que permita al Perú ser un país del primer mundo. Por ello, destacó la importancia del Ejercito en dicho propósito.

"No nos temblará la mano"

Desde el Cuartel General del Ejército del Perú, el presidente José Jerí brindó un discurso en la ceremonia por el 201.° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército peruano donde resaltó la labor de las Fuerzas Armadas del Perú. "Trabajan incansablemente en la defensa de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y el control del orden interno y desarrollo del país".

Por ello, el jefe de Estado comunicó su "apoyo incondicional" del gobierno en "su camino a la modernización". Añadió que el camino es uno: "devolver al Perú al camino de la grandeza". Indicó que desde el día uno que ingresó a Palacio de Gobierno ha trabajado "sin pausa y en unidad".

Respecto a la lucha en contra del crimen organizado, el gobierno continuará en la ofensiva y no "dará tregua al crimen". Considero que el gran enemigo de la ciudadanía peruana es el crimen y por ello "no nos temblará la mano, jamás".

"Con la fuerza de nuestra historia, con trabajo y con acciones firmes dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea en un solo sentido el que nos permita ser un país del primer mundo", comunicó.

