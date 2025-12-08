Vocero de APP afirma que ascenso de Germán Juárez Atoche es un "premio" por sus últimas condenas emblemáticas

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Un ascenso dudoso. El reciente nombramiento de Germán Juárez Atoche como Fiscal Superior por decisión de Tomás Gálvez ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y judicial. Para Martín Salas, vocero de Alianza para el Progreso y exfiscal anticorrupción, se trataría de un genuino reconocimiento a su labor.

"Yo creo que lo están premiando", declaró en diálogo con Exitosa.

Salas explicó que las promociones dentro del Ministerio Público pueden responder a dos motivos: premiar el desempeño o desvincular a un fiscal de casos emblemáticos. En este caso, aseguró que se trataría de la primera posibilidad.

Las condenas que marcaron su gestión

Juárez Atoche fue parte del Equipo Especial Lava Jato y obtuvo sentencias históricas contra expresidentes y figuras políticas:

Ollanta Humala y Nadine Heredia: condenados a 15 años de prisión por aportes ilícitos de Odebrecht y del gobierno de Venezuela en las campañas de 2006 y 2011.

condenados a 15 años de prisión por y del gobierno de Venezuela en las campañas de 2006 y 2011. Caso aportes irregulares de campaña: diversas investigaciones derivaron en condenas a exfuncionarios y empresarios vinculados a la red de corrupción de Odebrecht.

diversas investigaciones derivaron en condenas a exfuncionarios y empresarios vinculados a la red de corrupción de Odebrecht. Martín Vizcarra: condenado a 14 años de cárcel por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, tras comprobarse el cobro de S/2.3 millones en coimas.

Para Salas, estas sentencias reflejan el desempeño que justificaría el ascenso de Juárez Atoche en su nuevo puesto en la Fiscalía como fiscal superior provisional, donde ahora estará a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, reemplazando a su colega, la fiscal superior Elizabeth Peralta.

"Objetivamente yo creo que le están dando un premio por su desempeño en las últimas sentencias condenatorias que ha tenido", precisó el vocero.

Juárez Atoche logró condenas contras los expresidente Humala y Vizcarra.

Reconocimiento o plan implícito

No obstante, la decisión también ha despertado algunas suspicacias. Diversos medios de comunicación plantean la duda de si el ascenso podría formar parte de un plan de Tomás Gálvez para desactivar los equipos especiales de fiscales. Aunque Salas descartó esa posibilidad, reconoció que la duda existe en sectores críticos del Ministerio Público.

El nombramiento de Germán Juárez Atoche como Fiscal Superior se interpreta, para algunos, como un reconocimiento a su labor en casos emblemáticos de corrupción. Para otros, podría ser parte de una estrategia política más amplia.

Lo cierto es que sus condenas contra expresidentes como Humala y Vizcarra lo han convertido en uno de los fiscales más influyentes de los últimos años, y su ascenso seguirá dando de qué hablar durante los próximos días en el Ministerio Público.