JNE revoca resolución contra Fernando Rospigliosi por caso Cámara del Congreso: No hubo infracción

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Fernando Rospigliosi ante la resolución que lo señalaba por el uso de una cámara del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori. Con ello, el informe contra el presidente encargado del Parlamento fue revocado.

JNE declaró fundada apelación

El JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por el primer vicepresidente encargo del Congreso, Fernando Rospigliosi, que buscó revertir la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, que lo responsabilizaba por el uso de una cámara del Parlamento durante el mitin de Fuerza Popular en Trujillo.

El documento del JEE, del 13 de noviembre, señaló que Rospigliosi, en su calidad de primer vicepresidente encargado del Congreso, incurrió en una infracción a la neutralidad electoral.

Ante ello, Rospigliosi presentó una apelación ante el JNE esperando "alcanzar la revocatoria" y considerando que no se había "configurado ninguna infracción de neutralidad".

Por ello, disponía el "archivamiento definitivo" del expediente del JEE de Pacasmayo. Rospigliosi argumentaba además falta de tipicidad, prueba mínima y ausencia de motivación.

Ahora, el JNE determinó que Rospigliosi "no ha incurrido" en la infracción mencionada por el JEE respecto al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

"Disponer que la mencionada autoridad no ha incurrido en la infracción al deber de autoridad prevista en la citada disposición normativa", indica la resolución.

JNE declaró fundado recurso de apelación

Medida no alcanza a otros implicados

El JNE precisó que la revocatoria de la resolución en contra de Rospigliosi no alcanza a las otras dos personas implicadas en esta investigación: Jaime Abensur Pinasco, director general del Parlamento, y Daniel Luza Amésquita, funcionario encargado del traslado del equipo.

Ello, debido a que "no han interpuesto recurso impugnatorio alguno y la resolución ha quedado firme".

Tal decisión será remitida ante el JEE de Pacasmayo para que se disponga la resolución a favor de Rospigliosi y continúe con el mecanismo legal seguido en contra del funcionario implicado y extrabajador del Congreso.

Como se recuerda, Luza Amésquita presentó su carta de renuncia al Parlamento y declaró que se trataba de un "error involuntario" y que retiró el equipo sin pasar por revisión en la salida del recinto por su antigüedad en el puesto.

