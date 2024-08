Congreso: ¡Atención! Presentan PL para expulsar a extranjeros que se nieguen a identificarse

La parlamentaria de Avanza País, Diana Gonzales Delgado, presentó un proyecto de ley ante en Congreso de la República, con el que propone la expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen o no faciliten su identificación cuando lo soliciten la Policía Nacional del Perú (PNP) o las autoridades de Migraciones.

Mediante el Proyecto de Ley 8530/2024-CR, la congresista tiene la finalidad de modificar el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, debido a que actualmente la legislación peruana no establece ninguna sanción para quienes incurren en dicha situación.

"Son expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos: No identificarse cuando la autoridad competente lo solicita. No facilitar o proporcionar los documentos de identificación cuando la autoridad competente lo solicite. No facilitar la identificación biométrica cuando así lo requiera la Policía Nacional del Perú o Migraciones", se lee en la documentación presentada ante el Parlamento.