Congreso: Jaime Quito presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola

El congresista Jaime Quito presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola acusandolos de haber incurridos en delitos relaciones al ejercicio de la función pública.

Desde los exteriores de la sede del Congreso de la República, el parlamentario informó que la denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El miembro de la bancada de Perú Libre expresó que coincide con la opinión de "un gran grueso de la población" al sostener que la presidenta ha "usurpado funciones".

"No se ha cumplido el debido proceso. Aquí hubo una invención de un reglamento que salió de la cabeza de la Mesa Directiva, donde no se ha respetado absolutamente nada. Parten de ahí los problemas y lo que se ha vivido desde el 7 de diciembre a la fecha en nuestro país. Han pasado siete meses y no existe un proceso adecuado de las investigaciones. Es por eso que aquí el Congreso debe cumplir ese papel", agregó.