Ministro de Defensa debe esclarecer muertes en operativo militar en Huancavelica, señala Edwin Martínez

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el confuso operativo militar que provocó la muerte de cinco civiles en Huancavelica y la posterior investigación fiscal contra ocho miembros del Ejército, el congresista Edwin Martínez señaló que el ministro de Defensa, Amadeo Flores, debe brindar las explicaciones del caso a la población.

Martínez exige explicaciones a Amadeo Flores por caso Colcabamba

El 25 de abril, la intervención se dio en una ruta clave del narcotráfico, en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Tras ser avisados sobre cargamentos desde el Vraem, una patrulla militar disparó contra una camioneta que no se detuvo ante sus órdenes, abatiendo a cinco ocupantes que perdieron la vida.

Ante lo ocurrido, los ocho militares de la patrulla fueron detenidos, pero fueron puestos en libertad horas después. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el presunto delito de homicidio calificado.

En diálogo con Exitosa, el legislador de la bancada de Acción Popular, Edwin Martínez, remarcó que es "sumamente necesario" determinar si los disparos fueron "en legítima defensa", como afirmaron la PNP y las FF.AA. en un comunicado oficial.

"Yo creo que es sumamente necesario que el ministro de Defensa vaya al Congreso y explique el por qué de estas muertes, si realmente fue un operativo causado a consecuencia de un ataque, como indican ellos, o quizás ha sido un uso desmedido de la fuerza militar", refirió.

Martínez también se refirió a la versión de un sobreviviente de la fatal intervención militar, Ricardo Acuña Quispe, que inicialmente señaló que trabajaba como mochilero transportando estupefacientes, pero que luego se rectificó y reveló que fue amenazado por los efectivos para autoacusarse falsamente.

"Cuando uno no sostiene una versión inicial, es porque algo está escondiendo. Por eso es que sí se debe esclarecer, debe haber una verdadera investigación y el ministro de Defensa tiene que aclarar. La patrulla está ahí, ellos saben cómo han sucedido los hechos", reiteró.

Asimismo, el congresista advirtió un posible levantamiento de la población en Huancavelica y "ciertas psicosis sociales" si este caso no es esclarecido debidamente, ya que "la gente sí o sí va a reclamar justicia".

Ministro de Defensa pidió acudir al Congreso

Horas antes el ministro Amadeo Flores solicitó presentarse ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas del Congreso para brindar detalles sobre el operativo militar en Huancavelica.

Mediante una carta dirigida a Karol Paredes, presidenta del grupo de trabajo, el titular del Mindef propuso asistir a la siguiente sesión junto con funcionarios de su cartera ministerial.

El congresista Edwin Martínez señaló que el ministro de Defensa, Amadeo Flores, debe brindar las explicaciones del caso Colcabamba.