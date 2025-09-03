Congreso de la República aprueba declarar al 'Cartel de Los Soles' como organización terrorista

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras las mociones presentadas por las congresistas María del Carmen Alva y Norma Yarrow, el Congreso de la República decidió aprobar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

La iniciativa presentada por las congresistas María del Carmen Alva, no agrupada, y Norma Yarrow, de Renovación Popular, se aprobó durante la sesión del pleno este miércoles 3 de setiembre, declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

La moción N°18763/2025 presentada el pasado 28 de agosto que, "siguiendo los tratados y acuerdos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo" busca declarar a diversas organizaciones criminales que atentan contra la estabilidad democrática del país.

Países como Argentina, Ecuador y Paraguay ya han declarado al 'Cartel de Los Soles' como organización terrorista. Ahora, el Perú se suma a la lista de países sudamericanos a fin de prevenir que puedan llevar a cabo actividades económicas en sus países.

Según la información entregada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Cártel de los Soles "entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes", aseguran.

¿Quiénes forman parte del Cartel de Los Soles?

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y a diversas organizaciones criminales que tendrían como medio económico este acto ilícito. Una de estas organizaciones es el Cartel de Los Soles, una red de narcotráfico presuntamente liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios del régimen venezolano.

Adicionalmente, el gobierno de Donald Trump duplicó la cifra de recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares al ser acusado como uno de los más grandes narcotraficantes del mundo. Según información de la DEA (Administración para el Control de Drogas, en español) se ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculados al presidente venezolano y 7 toneladas vinculadas específicamente a él.

El 2 de setiembre, se dio el líder republicano reveló el ataque contra una embarcación presumiblemente venezolana que transportaría droga a través de aguas internacionales hacia las costas marítimas de Norteamérica. El mandatario Trump compartió a través de sus redes sociales un vídeo aéreo que mostraba la intervención contra el barco. Tras el ataque, se habría ocasionado la muerte de 11 personas, quienes serían miembros del Tren de Aragua.

