Congreso de la República presenta moción de censura contra la Mesa Directiva y el presidente José Jerí

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Bancadas del Congreso de la República ingresaron a trámite una moción de censura a la actual Mesa Directiva (MD) conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López. Además, el pedido alcanza al presidente de la República, José Jerí, para quien también piden la censura.

Presentan moción de censura a MD y Jerí

Se presentó la moción de orden del día N°19895 que presenta la moción de censura en contra de la Mesa Directiva del Congreso de la República y el presidente por sucesión constitucional.

"CENSURAR a la actual Mesa Directiva del Congreso de la República, conformada por Nos señores congresistas: JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ (Presidente del Congreso / Presidente de la República por sucesión constitucional), FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO (Primer Vicepresidente), WALDEMAR CERRÓN ROJAS (Segundo Vicepresidente) e ILICH FREDDY LÓPEZ UREÑA (Tercer Vicepresidente)", indica el documento.

El pedido ha sido firmado por bancadas multipartidarias entre los que se encuentran: Perú Libre, Juntos por el Perú, Todas las Voces, Partido Morado, Nuevo Perú. El documento fu recibido por el Área de Trámite Documentario alrededor de la 13:35 de la tarde de este jueves 16 de octubre, tras un día de ocurrida la marcha nacional del 15 de octubre.

Bancadas de izquierda ingresan a trámite la nueva moción de censura contra la Mesa Directiva que incluye al presidente José Jerí. pic.twitter.com/Fmbu7ralBX — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 16, 2025

En el pedido de moción de censura consideran los cuestionamientos que recaen en los representantes de la MD y el presidente Jerí. En el caso del actual jefe de Estado se fundamenta por la investigación fiscal por violación sexual, desobediencia a la autoridad, enriquecimiento ilícito, corrupción y vinculación a casos de criminalidad organizada.

"El país requiere de un Presidente de la República que cuente con legitimidad moral indiscutible, con conducta intachable, y con un compromiso demostrado con la transparencia, la probidad y el respeto al Estado de Derecho", señala el pedido.

En el caso del primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señalan la falta de incumplimiento del compromiso público de Fuerza Popular tras indicar que no conformarían parte de la Mesa Directiva. Sin embargo, tras la vacancia de Dina Boluarte, Rospigliosi Capurro asumió la titularidad de la MD.

La vinculación de Waldemar Cerrón con su hermano prófugo de la justicia peruana, Vladimir Cerrón, tampoco serían adecuados en la conducción de la segunda vicepresidencia del Parlamento por ser "incompatible con los principios de transparencia y probidad", por la investigación fiscal 'Los Dinámicos del Centro'.

Por otro lado, otra investigación fiscal por tráfico de influencias y negociación incompatible, recae en el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien enfrenta una denuncia constitucional por el caso 'Los Niños' e implicación en el caso 'La Fiscal y su Cúpula del Poder'.

Noticia en desarrollo...