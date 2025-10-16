Ministro del Interior asegura que fallecimiento de manifestante "no quedará impune": "No será ignorado"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó este jueves 16 de octubre ante el Pleno del Congreso de la República para dar a conocer los detalles de lo que fue el operativo realizado por la Policía Nacional del Perú durante la marcha nacional de este último miércoles 15.

Como se recuerda, la reciente movilización contra la gestión de José Jerí dejó como saldo el lamentable fallecimiento de Eduardo Ruiz Saénz tras ser impactado por disparos de arma de fuego. Pese a los esfuerzos de los rescatistas, el cantante urbano de 32 años llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza.

Muerte de manifestante no quedará impune

Uno de los primeros puntos a los que se refirió Vicente Tiburcio fue acerca de la lamentable muerte de un manifestante durante la gran marcha nacional a manos de un presunto agente de la Policía Nacional vestido de civil.

Según indicó el ministro del Interior, este fallecimiento no quedará impune ya que se encuentran trabajando para dar con los o con el responsable de quitarle la vida a Eduardo Ruiz Saénz de solo 32 años.

"Lamentamos el fallecimiento de un ciudadano en el marco de la manifestación del día de ayer. Esta muerte no será ignorada y no quedará impune. Estamos trabajando para encontrar a los responsables", indicó.

Elaboró un plan con la orden de no usar la fuerza

En otro momento de su exposición, el integrante del Consejo de Ministros señaló que desde que fue designado como titular del Mininter, comenzó a elaborar un plan junto con el propio José Jerí, Ernesto Álvarez, Oscar Arriola y otras altos mandos de la PNP para mantener el control durante esta marcha nacional.

De acuerdo a su versión, su indicación fue no utilizar la fuerza desmedida en ninguna ocasión y utilizar elementos no letales para disuadir a los manifestantes. A su vez, señaló que los enfrentamientos registrados fue responsabilidad de los protestantes ya que provocaron a los agentes con agresiones desmedidas.

"Apenas asumí el cargo, hicimos todo el planeamiento desde Palacio de Gobierno con el presidente de la República, con el premier, con el Comandante General, Oscar Arriola, su alto mando y los jefes operacionales. Hemos hecho un planeamiento para darles tranquilidad, para que los ciudadanos puedan caminar con la tranquilidad del caso y para ello ha sido formulado este plan de operaciones", añadió.

En resumen, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que la muerte de Eduardo Ruiz Saénz no quedará impune ya que ha dispuesto que se den las investigaciones para dar con el o los responsables de este deceso.