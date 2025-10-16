Ministro del Interior sobre muerte de manifestante: "En el lugar no había presencia de efectivos policiales"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que hubiera presencia de efectivos policiales en la Plaza Francia, lugar donde falleció un manifestante. Además, rechazó la participación de agentes del Grupo Terna en las movilizaciones.

Ministro Tiburcio se pronucia sobre muerte de manifestante

El titular de la cartera del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó este jueves 16 de octubre ante el Pleno del Congreso de la República para brindar mayores detalles sobre el accionar de la Policía durante la jornada de marcha nacional desarrollada ayer miércoles 15 de octubre.

La reciente manifestación contra el actual Gobierno de José Jerí y el Parlamento dejó el saldo de un fallecido identificado como Eduardo Ruiz Saénz, un cantante urbano de 32 años que fue impactado por disparos de arma de fuego y llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza.

Al respecto, el funcionario señaló que desde el despacho que preside lamentan el fallecimiento del ciudadano. "Exhortamos a que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", refirió.

"Nosotrso rechazamos categóricamente las imputaciones que se vienen haciendo de manera irresponsable contra la Policía Nacional. En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho no hubo presencia de efectivos policiales", manifestó.

Muerte de manifestante no quedará impune

Además, Tiburcio Orbezo fue claro en expresar que la muerte del manifestante de 32 años que no quedará impune ni será ignorada por el sector que lidera. En esa línea, precisó que se está trabajando para encontrar a los responsables.

"Lamentamos el fallecimiento de un ciudadano en el marco de la manifestación del día de ayer. Esta muerte no será ignorada y no quedará impune. Estamos trabajando para encontrar a los responsables", manifestó el ministro del Interior.

De otro lado, señaló que la Policía Nacional se preparó para el desarrollo de la movilización del miércoles 15 de octubre. "Hicimos todo el planeamiento desde Palacio de Gobierno, con el presidente de la República, con el premier, con el comandante general Óscar Arriola, su alto mando y los jefes operacionales", subrayó.

