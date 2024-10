Congreso verá HOY ley de crimen organizado y proyecto de terrorismo urbano

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el Pleno debatirá hoy las modificaciones a la ley de crimen organizado y el proyecto de terrorismo urbano.

Este miércoles, según informó el presidente de la Mesa Directiva, se llevará a cabo una sesión plenaria en la que se debatirán importantes reformas a la polémica ley de crimen organizado, conocida como Ley 32108.

"Mañana vamos a tener un pleno en la mañana para ver específicamente los dos temas que han quedado pendientes de la semana pasada. Me refiero a la reforma a ley de crimen organizado, Ley 32108, que ha sido objeta por varios sectores de la opinión pública. Yo siempre he señalado que debemos de ser receptivos, que tenemos que ser empáticos y esa norma tiene que ser modificada", expresó.

Esta normativa ha generado un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la opinión pública, quienes han expresado sus preocupaciones sobre las implicaciones de su aplicación.

Durante su intervención, Salhuana resaltó la necesidad de ser receptivos y empáticos ante las críticas y buscar un texto sustitutorio que recoja el sentimiento de las distintas bancadas y ciudadanía. En esa línea, el presidente del Congreso indicó que será este el que se debata este miércoles 16 de octubre.

La agenda de hoy incluye la revisión de dos temas pendientes de la semana pasada: la reforma a la ley de crimen organizado y la discusión sobre la posible inclusión de la figura del terrorismo urbano como parte de la criminalidad sistemática. Este último punto ha generado un intenso debate, dado que la calificación de ciertos actos como "terrorismo" puede tener consecuencias para los manifestantes.

Según el congresista Carlos Anderson, la ley de crimen organizado no ha sido derogada porque las bancadas tiene una "clausula sobre la intangibilidad de las cuentas de las organizaciones políticas".

"Por supuesto, que se derogue. Las modificaciones caen en el mismo vicio anterior, que no define, que no está claro que tipo de delito es y le da una serie protecciones a las personas y a los partidos (...) La razón por la cual ni Fuerza Popular ni Perú Libre, y algunos otros más, no quieren derogarla es porque hay una cláusula acerca de la intangibilidad de las cuentas de las organizaciones políticas. Eso no quieren que se mueva porque es tocarles el bolsillo directamente", expresó para nuestro medio.