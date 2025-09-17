Crisis en Machu Picchu: Comunidades confirman suspensión de paro por 72 horas

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las comunidades del distrito de Machu Picchu acordaron suspender el paro que venían acatando ante la problemática en la zona por el transporte terrestre que cubre la ruta Hiram Bingham. Según informaron, la suspensión de esta medida será solo por el plazo de 72 horas.

Acuerdo tras reunión con Defensoría del Pueblo

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, el Comité de Lucha de las diferentes comunidades del distrito de Machu Picchu brindaron detalles de la situación que atraviesan; ello tras haber mantenido una reunión con la Defensoría del Pueblo y demás autoridades.

"Acordamos: Suspender nuestra medida de protesta desde el día de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025, a horas 11:00 a.m., por el plazo de 72 horas, para que se pueda llevar a cabo un proceso de diálogo en el marco del respeto y la paz social, en atención a la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo", se lee en su notificación emitida este miércoles.

De tal modo, los diferentes grupos parlamentarios indicaron que en el encuentro que tuvieron junto a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, además de directivos y pobladores de las diferentes comunidades del distrito de Machu Picchu se acordaron frenar temporalmente el paro que viene afectado no solo a la propia población sino también a turistas que llegan desde lejos a conocer el Santuario Histórico.

Comunidades de Machu Picchu confirman suspensión de paro por 72 horas

En tal sentido, señalaron que esta medida rige desde las 11:00 am de este miércoles 17 de septiembre y se llegó a este consenso de que, mientras se suspenda el paro, se entable un proceso de diálogo con las autoridades correspondientes; ello en el marco del "respeto y la paz social".

Hacen llamado a Perú Rail

Además, en su comunicado hicieron un pedido a la empresa operadora de la vía férrea a Machu Picchu, Perú Rail / Inca Rail, con la finalidad de que retomen sus actividades de servicio ferroviario. Esto luego de que gran cantidad de turistas hayan quedado varados en la ciudad, los cuales han tenido que salir del lugar usando carritos artesanales.

Asimismo, invocó a Perú Rail a reprogramar el traslado progresivo de buses hacia el distrito de Machu Picchu; ello debido a que la concesión con la empresa Consettur ha culminado tras 30 años. En esa línea, pidieron a la Defensoría del Pueblo, desarrollar su función mediadora ante la ruta Hiram Bingham.

"Solicitamos a las autoridades locales, regionales y nacional, atender nuestro legítimo pedido, relacionado con el título habilitante otorgado por la MPU, a favor de la empresa San Antonio de Torontoy", concluyeron.

En conclusión, el Comité de Lucha de las Diferentes Comunidades del Distrito de Machu Picchu se reunieron con la Defensoría de Pueblo y acordaron suspender el paro que venían acatando en el marco de las problemáticas, protestas y enfrentamientos en la zona.