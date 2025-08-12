Elecciones 2026: Proponen establecer licencia obligatoria sin goce de haber de alcaldes que postulen a cargos públicos

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, presentó un proyecto de ley que busca otorgar licencia obligatoria sin goce de haber a alcaldes provinciales y distritales que postulen a las próximas Elecciones Generales 2026.

Fundamentos del proyecto de ley

Según lo expuesto en el oficio presentado al Parlamento, esta iniciativa tiene como finalidad establecer que los concejos municipales tengan la obligatoriedad de aceptar las peticiones de licencia sin remuneración para burgomaestres que postulen a los comicios, en un plazo no mayor a 60 días antes del proceso.

El PL sostiene que es necesario aprobar la medida debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que aquellas autoridades ediles que quieran postular a la Presidencia, deben renunciar de forma irrevocable a su cargo actual desde octubre de 2025, a diferencia de otros servidores estatales.

Para todos los demás, pueden presentar desde el 11 de febrero de 2026 una licencia sin goce, lo que, a juicio del recurso, se reflejaría en un acto de "desigualdad injustificada", que "afecta la equidad y continuidad institucional en los gobiernos locales".

Asimismo, el oficio, que lleva la rúbrica de otros parlamentarios de la bancada rosada, como Cheryl Trigozo, Alejandro Muñante, Milagros Jáuregui, Miguel Ciccia y Jorge Zeballos, sugirió que la exigencia de una dimisión irrevocable rompe el vínculo entre la autoridad elegida con su elector.

Impacto económico

El texto aseguró que, de aprobarse el proyecto de ley, este no generaría costos adicionales a los fondos públicos, debido a que la otorgación de la licencia sin goce de haber no implica un desembolso monetario por parte de las arcas del Estado, ni tampoco implica nuevas obligaciones presupuestales para las municipalidades.

"Asimismo, la norma contribuye directamente a mejorar la equidad del sistema electoral, al eliminar una barrera normativa que impone a las autoridades electas condiciones más gravosas que a otros servidores públicos", se leyó en el documento.

Subrayon que, con la admisión de esta norma, se fortalecería derechos fundamentales, garantizaría la gobernabilidad y promovería una contienda electoral "más justa y razonable", sosteniendolo en la idea de que se evitaría interrumpir mandatos que estén gestionando obras públicas, proyectos o ejecuciones en proceso.

