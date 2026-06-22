Daniel Urresti asegura que impulsará tren Lima-Chosica de llegar a la alcaldía: "Tenemos que acabarlo"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

A solo horas de que se cerrara el plazo para convertirse en candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti confirmó que será parte de esta contienda electoral oficializando su postulación. Con ello, el exministro del Interior volverá a competir por llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima tal como sucedió en las anteriores elecciones municipales y regionales.

Sacará adelante el tren Lima-Chosica

En ese sentido, el general PNP en retiro visitó los estudios de Exitosa para brindar detalles de las obras que realizará en caso de llegar al sillón municipal. Al ser consultado sobre los trenes que llegaron a modo de donación desde Estados Unidos, gestionados por Rafael López Aliaga, Urresti sorprendió a más de uno al asegurar que impulsará que este proyecto sea concretado y comience a operar desde Lima a Chosica.

Tren Lima-Chosica fue la máxima obra de la gestión López Aliaga.

Eso sí, Daniel Urresti reconoció que se cometió un error al traer los vagones a la capital sin haber culminado las obras necesarias para que este pueda iniciar funciones. Sin embargo, se comprometió a sacar adelante dicha obra manteniendo una constante coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Ahí hubo un error inicial, es como comprar un avión sin tener aeropuerto y sin hangar donde guardarlo. Eso hicieron, trajeron un tren sin tener las vías habilitadas, sin tener estaciones, pero ya está el tren acá y tenemos que acabarlo. Al que corresponde acabarlo es al MTC para poner esta vía entre Lima y Chosica", indicó.

MML pondrá de sus recursos para culminar proyectos

En esa misma línea, el candidato a la alcaldía capitalina dejó en claro que de ser necesario utilizará los fondos de la Municipalidad de Lima para que el tren Lima-Chosica pueda comenzar a operar. Eso sí, añadió que buscará concluir con todas las obras que no han podido ser concluidas en este periodo que finaliza a finales de año.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En exclusiva con Exitosa, Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, anunció que, de llegar a la municipalidad, impulsará la culminación del Tren Lima-Chosica, proyecto que quedó inconcluso durante la gestión de Rafael López... pic.twitter.com/iq9iW7ERjp — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

"Cuando sea el alcalde de Lima de todas maneras vamos a impulsar ello porque el avión ya está acá. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con ATU que es a quien corresponde el tema de transporte. Si la municipalidad tiene que tener de sus fondos para que esto se logre, pues lo pondremos. Tenemos que lograr que funcione y tenemos que culminar todas esas obras que están a medio hacer", añadió.

En resumen, Daniel Urresti aseguró que impulsará el tren Lima-Chosica en caso de llegar a la alcaldía de Lima.