Defensor del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta interposición se da en medio de que jueces peruanos inaplican la cuestionada ley por considerarla inconstitucional.

Defensor del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

A partir de la promulgación de la Ley de Amnistía por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, tres jueces han decidido aplicar control difuso a esta ley por considerar que contradice la Constitución y la vulneración de los derechos humanos por los delitos cometidos durante los años 80 y 2000.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo encabezada por Josué Gutiérrez, ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. En el petitorio del documento se indica que se da por vulnerar el derecho de igualdad, derecho a la verdad, justicia y reparación, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

"Interponemos demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n°32419, por vulnerar el derecho de igualdad (artículo 2), derecho a la verdad, justicia y reparación (artículo 3), el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139), el artículo 55 u la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política; así como la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano".

Defensoría del Pueblo presenta demanda inconstitucionalidad por Ley de Amnistía

Defensoría del Pueblo se mostró a favor de la Ley de Amnistía

El pasado 22 de abril, el delegado de la Defensoría del Pueblo comunicó durante la mesa de trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República durante el debate del proyecto de la Ley de Amnistía que su órgano "saludaba la iniciativa".

Así, indicó que la situación debía "resolverse de una vez" y cuestionó el retraso en la administración de justicia a policías y familiares vulnerados y a las personas que habían sido víctimas de los delitos.

"¿Por qué tanto ha demorado la administración de justicia perjudicando a las personas procesadas? la presunción de inocencia y a las personas que se sienten víctimas y que no han recibido justicia (...) Desde la Defensoría del Pueblo estamos convencidos de resulta necesario adoptar acciones como esta iniciativa presentada por el congresista Montoya", señaló.

🔴Defensoría del Pueblo se pronuncia a favor de la Ley de Amnistía para miembros de las FFAA y PNP por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo (1980-2000) presentada por el congresista Jorge Montoya. pic.twitter.com/aw0Blae1sZ — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 22, 2025

De esta forma, la Defensoría del Pueblo se mostró a favor de la Ley de Amnistía que ahora con la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional podría rechazar la demanda puesta por Gutiérrez y declara la ley como constitucional, los jueces peruanos no podrían aplicar el control difuso.