Ollanta Humala: Gobierno destina más de S/291 mil para su defensa legal por caso Gasoducto Sur Peruano

El Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno publicó una disposición indicando que destinará más de S/ 291 mil para la contratación de la defensa y asesoría legal a favor del expresidente Ollanta Humala por el caso Gasoducto Sur Peruano.

El Despacho Presidencial sería la entidad contratante de la defensa y asesoría legal de Ollanta Humala quien se encuentra acusado junto a su esposa, Nadine Heredia, por presuntos pagos ilícitos a favor de empresas como Odebrecht.

De tal manera, el gobierno ha destinado tal suma de dinero a través de una convocatoria bajo el supuestos de "servicios especializados", según se lee en el documento.

Para tal defensa, "la cuantía de la contratación asciende a S/291,600,00 incluidos los impuestos de ley". Como se indica en el escrito, el expediente de contratación fue aprobado el 06 de noviembre de 2023.

El gobierno ha considerado que deberá pagar tal defensa legal del expresidente luego que este presentará una solicitud para que el estado peruano cubre los gastos de su defensa.

Como se conoce, al exmandatario se le sigue un proceso penal por ir en contra del Estado peruano al favorecer a empresas vinculadas al mega caso 'Odebrecht'.

Según la tesis fiscal, durante el gobierno de Humala Tasso, junto a la exprimera dama, habrían buscado favorecer a la empresa Kuntur Transportadora en el proyecto "Gasoducto Andino del Sur". Con ello, se le otorgaría la buena pro al Consorcio "Gasoducto Sur peruano" conformado por Odebrecht S.A, Enagás Internacional S.L.U y, posteriormente, Graña y Montero S.A.

