Política
Por gestión de licencias

Detienen a regidora de la municipalidad de Barranco por el presunto delito de tráfico de influencias

Fiorella Muñoz fue detenida luego que la investigación la vincule con un ciudadano que habría exigido un pago de S/4,000 para agilizar procesos municipales.

Detienen a Fiorella Muñoz Zevallos, por presunto tráfico de influencias
Detienen a Fiorella Muñoz Zevallos, por presunto tráfico de influencias (Fuente: Dircocor PNP)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/09/2025

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor-PNP) detuvo la tarde del lunes a la regidora municipal del distrito de Barranco, Fiorella Muñoz por el presunto delito de tráfico de influencias.

Detienen a regidora de la municipalidad de Barranco por presuntas coimas

Siguiendo un mandato judicial, la Dircocor detuvo a Fiorella Muñoz Zevallos, regidora de la municipalidad de Barranco por el presunto delito de tráfico de influencias al relacionarla con un ciudadano investigado por el mismo delito.

Muñoz Zevallos cobró relevancia luego que el 26 de agosto, se detuviera en flagrancia al ciudadano Bruno Padilla Solórzano cuando se reunió con un empresario para concretar un pago de S/4,000 a cambio de gestionar licencias y permisos en el distrito por tener cercanía con una funcionaria municipal: que sería Muñoz.

La detención de Bruno Padilla se dio luego que las autoridades policiales fueron alertadas por la denuncia del empresario y desplegaran un operativo para identificar el modus operandi. En la detención, Padilla confirmó tener contactos dentro de la Municipalidad de Barranco y señaló que Fiorella Muñoz  sería su pareja sentimental. Se dictaminó que Padilla Solórzano tenga una detención preliminar por siete días que vence este 2 de setiembre.

Además, al momento de la intervención, se encontró entre sus pertenencias una tarjeta de presentación de la actual regidora y un fajo de dinero dentro de su casaca. A raíz de las declaraciones de Padilla, Muñoz ha sido vinculada y detenida por efectivos policiales.

Situación actual de regidora Fiorella Muñoz

Alrededor de las tres de la tarde, la regidora municipal Fiorella Muñoz fue trasladada por personal policial de la Dircocor de Barranco para brindar sus declaraciones respecto al caso y además contaba con un mandato judicial que pedía su detención. Actualmente, se encuentra detenida en esta sede policial.

 Según información recogida por Latina Noticias, la regidora habría sido trasladada a medicina legal para continuar con las diligencias correspondientes. Familiares de Muñoz denuncian la detención como parte de una persecución política pues la regidora no tendría injerencia para poder gestionar los trámites de forma fraudulenta. En anteriores ocasiones Muñoz Zevallos indicó ser regidora de oposición de la actual gestión municipal. 

Este martes 2 de agosto se dará la audiencia de su pareja Bruno Padilla con el fin de evaluar una prisión preventiva en su contra.

Este lunes 1 de setiembre, la Dircocor detuvo a la regidora municipal Fiorella Muñoz por el presunto delito de tráfico de influencias para agilizar trámites dentro de la municipalidad. 

