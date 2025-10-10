RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Dina Boluarte no asistirá a audiencia de impedimento de salida del país, afirma su abogado

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que la exmandataria no asistirá a la audiencia de impedimento de salida del país. "Por recomendación propia, no va a asistir", indicó.

10/10/2025

Tras la notificación del Poder Judicial sobre la audiencia que evaluará el pedido de impedimento de salida del país hacia la expresidenta de la República, Dina Boluarte, su abogado indicó que la presidenta no asistirá. 

Dina Boluarte no asistiría a audiencia

En declaraciones a la prensa desde los exteriores del domicilio de Boluarte, su abogado Juan Carlos Portugal, indicó que la notificación del Poder Judicial que comunica la audiencia de evaluación de impedimento de salida de su patrocinada no les preocupa. 

"La medida de impedimento de salida es una medida de coerción de carácter personal que permite o tiene por propósito esencial el aseguramiento de la persona en su lugar de residencia. No es una cuestión que nos preocupe, es absolutamente usual que el Ministerio Público confiere la especulación que vacada se va a fugar". 

En ese sentido, Portugal afirmó que Boluarte continuará con sus investigaciones dentro del país tal y "como las ha asumido cuando era presidenta de la República", ratificó. 

 

