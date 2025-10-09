Atentado en concierto de Agua Marina: Fiscalía informa de un quinto herido

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía dio inicio a las diligencias preliminares para determinar quiénes fueron los responsables del delito de tentativa de homicidio al perpetuar un ataque armado contra la banda musical Agua Marina, en Chorrillos.

Se suma un nuevo herido

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público brindó nueva información sobre el atentado que ha generado indignación entre los músicos peruanos y la ciudadanía, pues no solo serían cuatro integrantes del grupo los heridos.

La institución informó que, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillo, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, que ha identificado cinco heridos, los cuatro miembros de la banda de cumbia y un vendedor de bebidas alcohólicas.

El Cuarto Despacho dispuso la realización de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen, además, los peritos de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional realizaron el recorrido en el lugar de los hechos, así como la visita a tres centros de salud: La Clínica Maison de Santé, el Hospital Nacional Casimiro Ulloay el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

La visita de las autoridades al establecimiento de salud tuvo el fin de recabar las declaraciones de las víctimas así como sus historias clínicas para sumarlas a la carpeta de investigación.

Asimismo, tal como Exitosa lo informó en su momento, la Fiscalía confirmó la existencia de 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Como se tenía conocimiento, preliminarmente, se afirmó que los disparos fueron efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y a las espaldas de las víctimas, en la avenida Confraternidad.

El Ministerio Público ha ordenado recabar los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en el local para identificar a los autores del ataque. A lo largo de los próximos días la institución continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los culpables.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical 'Agua Marina', ocurrido en Chorrillos.



✅ La Fiscalía Provincial Penal... pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Heridos fuera de peligro

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga fueron trasladados hasta la Clínica Maison de Santé, siendo el primero de ellos quien tenía las heridas más graves al haber recibido tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax; mientras que, Manuel fue herido en la pierna. En horas de la mañana se informó que ambos se encuentran fuera de peligro y son acompañados por sus familiares.

Por su parte, el tecladista y el animador fueron trasladados hasta el Hospital Almenara, debido a la gravedad de sus lesiones. Según EsSalud, ambos ya se encuentran fuera de peligro tras ser evaluados y no requieren operación.

El vendedor de bebidas alcohólicas que también resulto herido, según informó el Ministerio Público, vendría recibiendo atención médica en el Hospital Casimiro Ulloa, pero hasta el momento no se sabe cuál es su estado de salud.