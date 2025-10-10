Vladimir Cerrón se pronuncia tras vacancia de Dina Boluarte: "No es cuestión de profecía"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El prófugo exgobernador Vladimir Cerrón se pronunció sobre la reciente destitución de Dina Boluarte de su cargo de presidenta del Perú, luego que el Congreso de la República aprobara las mociones de vacancia en su contra.

"No es cuestión de profecía"

Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, recurrió a sus redes sociales para emitir un mensaje en el que manifestó que el desenlace de la exmandataria era previsible y que la alianza entre el Poder Legislativo y ella tenían como principal objetivo consolidar la vacancia de Pedro Castillo, en 2022.

"No es cuestión de profecía. Era fácil darse cuenta de los plazos de una alianza. Esta solo puede sostenerse para derrotar al enemigo común (Castillo), constitucionalizar el golpe de Estado, para luego disputar la hegemonía", se lee en el inicio del escrito publicado en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Bajo esa premisa, Cerrón Rojas consideró que "ese es el camino de toda alianza política" sugiriendo que este era el final inevitable de la unión entre la exgobernante y el Parlamento una vez cumplido el objetivo de remover a Pedro Castillo del poder.

Además, el prófugo de la justicia peruana, quien ya lleva un poco más de dos años en la clandestinidad, planteó que "el Congreso esperó dos meses y diez días, después que no podía ser disuelto".

Ello, en referencia a que, pasado este plazo, se dispondría romper con Dina Boluarte Zegarra y de esta manera asegurar su control político. Sin embargo, anoche todo eso culminó después que el Parlamento la destituyera en medio de una grave crisis de criminalidad que azota al país.

No es cuestión de profecía. Era fácil darse cuenta de los plazos de una alianza. Esta solo puede sostenerse para derrotar al enemigo común [Castillo], constitucionalizar el golpe de Estado, para luego disputar la hegemonía. Ese es el camino natural de toda alianza política. El... pic.twitter.com/muwwzdzT62 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 10, 2025

Congreso oficializa vacancia

Este viernes 10 de octubre el Congreso de la República oficializó la vacancia presidencial de Dina Boluarte Zegarra por incapacidad moral permanente mediante la Resolución del Congreso N° 001-2025-2026-CR.

Con el dispositivo publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Parlamento culminó con el procedimiento de destitución de la ahora exmandataria del Perú.

Cabe que este documento contempla que ayer jueves 9 de octubre se presentaron un total de cuatro mociones de vacancia presidencial contra la entonces jefa de Estado por la causal prevista en el inciso 2 el artículo 113 de la Constitución Política del Perú.

Después de la aprobación de las mociones la representación citó a la ahora expresidenta para las 11 y 30 de la noche, sin embargo, no asistió y con 123 votos, el Legislativo aprobó su vacancia.

Luego que Dina Boluarte fue vacada por incapacidad moral permanente, el prófugo Vladimir Cerrón se pronunció sobre ello en sus redes sociales.