Nuevo Congreso será muy fragmentado y varios partidos DESAPARECERÁN por votos bajos, según experto

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La gran cantidad de partidos políticos o alianzas que se han presentad para las elecciones generales del 2026 abre la posibilidad de que el próximo Congreso sea muy fragmentado. Ante ello, el especialista en temas electorales, José Tello, indicó que muchos de ellos desaparecerán como resultado de los pocos votos que recibirán.

Agrupaciones políticas no alcanzarán límite

En diálogo con Exitosa, el abogado y jurista, indicó que el próximo en el próximo parlamento será muy dividido, por la participación de varias agrupaciones políticas. Además, advirtió que los votos para el Legislativo serían muy bajos, lo que implicaría que muchas agrupaciones no superen la valla y desaparezcan.

"La situación es complicada porque va a haber una fragmentación enorme en la votación. Creo que en las congresales vamos a tener o sea, votaciones muy bajas, un congreso muy fragmentado que no va a superar ocho o nueve partidos o alianzas electorales sobrevivientes. Van a desaparecer muchos partidos", sostuvo Tello.

Según el experto, la facilidad que existe en el trámite para la inscripción de agrupaciones ha permitido este escenario con 43 participantes para los comicios del siguiente año. Advirtió que aunque muchos perderán su inscripción esto se formalizará en dos años y podrán presentarse en elecciones de alcaldes y presidentes regionales.

"Si bien estos partidos perderán sus inscripción en el año 2027, van a participar en las elecciones regionales y municipales con patentes de defunción, prácticamente muertos. Es una situación que esperamos que no se vuelva a repetir porque es muy complicado y genera mucho fastidio en el electorado", manifestó.

Congreso responsable en filtración de datos

El especialista en temas electorales, José Tello, sostuvo que el Reniec y el Congreso son responsables de la difusión de datos personales de la ciudadanía en el padrón electoral. Por ello, alertó que pudo haber un cálculo político detrás de la norma que permitió dicha divulgación que alertó a varios ciudadanos que hicieron la consulta.

"Ha habido una responsabilidad tanto del Congreso como el Reniec. El Congreso por poner mayores exigencias en cuanto los datos que se tenían que hacer públicos en el padrón electoral. Si bien se hacían públicos muchos de los datos, hay adicionales que se han tenido que colocar y que la verdad afecta tremendamente la seguridad de las personas", indicó.

