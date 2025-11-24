Dina Boluarte exige pensión vitalicia: "Por discreción, hubiera esperado que acabe este mandato", critica especialista

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La expresidenta Dina Boluarte presentó al titular del Congreso la activación de una pensión vitalicia y beneficios adicionales apenas 10 días después de ser vacada. Según una investigación periodística, el pedido incluye otros beneficios adicionales.

Pedido exige insólitos beneficios vitalicios

Según el dominical Cuarto Poder, la solicitud fue remitida al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, e invoca lo establecido en el Acuerdo de Mesa Directiva Nº 78-2016, concerniente al apoyo logístico y de personal para los expresidentes de la República.

En medio de investigaciones en su contra, Boluarte solicita pensión vitalicia y más beneficios permanentes al Congreso.

El documento remitido por Boluarte, quien aun enfrenta investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno en 2022 y 2023, incluye una pensión que oscila entre S/ 26 000 y S/ 35 000 al mes.

Este monto va a depender de la evaluación del Consejo de Ministros y de la aprobación del Congreso de la República del incremento salarial que ella misma aprobó durante su mandato, que estableció que se incremente de S/ 15 600 a S/ 35 000.

Entre los beneficios adicionales que exige Boluarte Zegarra están la asignación de un vehículo oficial de uso permanente, seguro de salud privado, suministro de cinco galones de combustible diarios y la contratación de un trabajador bajo modalidad CAS con un sueldo de S/ 3700.

"Es muy inoportuno", asegura experto

En entrevista con Exitosa, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, se pronunció sobre la solicitud de Dina Boluarte para activar su pensión vitalicia, señalando que la expresidenta debió esperar antes de presentar dicho pedido.

"Es muy inoportuno y viene a colación el aumento que hizo ella al sueldo presidencial. Entonces, se aseguró. Pero no se lo merece ni se lo ha ganado de ninguna forma ", aseguró.

Respecto a la amplia impopularidad de la exmandataria en la población, que persiste hasta el día de hoy, Herrera afirmó que se debe votar de forma informada e cara a las Elecciones Generales 2026.

"Los que votaron por Castillo, votaron por ella. Hay que fijarse, de ahora en adelante, en quiénes integran una plancha presidencial porque cualquiera puede ser presidente en este país", señaló.

Impedimento de salida será evaluado hoy 24

Dina Boluarte deberá enfrentar a la justicia nuevamente hoy lunes 24 de noviembre cuando el Poder Judicial evalúe el impedimento de salida por 18 meses que solicitó la Fiscalía por el caso 'cirugías'.

La audiencia inicia a las 9 de la mañana de manera virtual y estará a cargo de la Sala Permanente de la Corte Suprema. Durante la audiencia, ambas partes deberán exponer sus alegatos y al final de la misma se definirá la suerte de la jefa de Estado que fuera vacada el pasado 10 de octubre.

