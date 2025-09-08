Dina Boluarte pide votar responsablemente en elecciones de 2026 para evitar "otro golpe de Estado"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en una actividad oficial realizada en Palacio de Gobierno con el fin de entregar más de 170 mil títulos de propiedad en el sector vivienda. Durante su discurso, llamó a la ciudadanía a votar responsablemente en los comicios de 2026, pidiendo que no se le dé el voto de confianza a quienes puedan dar un golpe de estado.

"Que ese voto no vaya a que la patria dé un salto al vacío. Tiene que ser un voto de confianza en que queremos seguir construyendo el desarrollo económico, social y afianzar nuestra democracia y que no tenga que ser rota por otro golpe de estado, como lo que ocurrió el 7 de diciembre", sentenció.

Dina Boluarte llamó votar responsablemente en futuras elecciones

Sin embargo, no solo llamó la atención a la ciudadanía. La gobernante recordó las reiteradas mociones de vacancia que buscaban retirarla del cargo. Cabe resaltar que una de las últimas se produjo por la carta notarial enviada por el cirujano Mario Cabani, quien reveló las motivaciones que llevaron a Boluarte a ser intervenida quirúrgicamente.

"Voto con la seguridad que se candidato no va a hacer un golpe de Estado o que el Congreso de la República digan vacancia o que algunas voces lleven sus mociones de vacancia al congreso", resaltó.

Presidenta afirma que su gobierno trabaja sin corrupción

La ceremonia estuvo marcada por los comentarios brindados por la mandataria en donde resaltó que su gobierno no trabaja con actos de corrupción y que, por el contrario, "están peleando contra la sistematización de la corrupción en el Estado".

"Este gobierno está dejando una marca muy importante. Estamos resolviendo los problemas del pueblo peruano y la marca que estamos dejando y sí se puede, es trabajar sin actos de corrupción, que esa es la otra lacra con la que estamos peleando diariamente porque se ha sistematizado la corrupción en el Estado", señaló.

Además, indicó que desde su mandato han retirado a diversos funcionarios con los que no trabajan por tener "las uñas largas". Boluarte asegura que es por esa razón que su figura cae incómoda.

" Estamos sacando a aquellos que todavía tienen las uñas largas. Nosotros no trabajamos con ellos. Quizá por eso algunos les caemos incómodos", añadió.

