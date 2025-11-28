Estado de emergencia en Tacna incluirá a las Fuerzas Armadas, señala ministro del Interior: "Nuestras fronteras se respetan"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio,anunció que en las próximas horas se declarará estado de emergencia en Tacna y que esta medida contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas con el objetivo de reforzar el control fronterizo en la región.

Estado de emergencia en Tacna en las próximas horas

En diálogo con Canal N, el titular del Mininter reafirmó lo que el presidente José Jerí adelantó la tarde de este viernes 28 de noviembre: que se declará estado de emergencia en la región sureña.

Al respecto, el funcionario sostuvo que esta medida contará con la presencia de las Fuerzas Armadas para que se "refuerce la parte fronteriza" del territorio tacneño. Y adelantó que ya se están realizando los trabajos de control con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Adicionalmente, resaltó que la Superintendencia Nacional de Migraciones "ya está reforzando los controles, verificando identidades y asegurando que la situación se amntenga bajo control".

"Ya tenemos una decisión, el presidente de la República ha sido bien claro. Nuestras fronteras se respetan y por lo tanto seguiremos haciendo todo ese control y la presencia del Estado en toda esa zona", manifestó.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que en las próximas horas se declarará el estado de emergencia en Tacna, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Se busca reforzar el control fronterizo ante el ingreso irregular de extranjeros ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/UD6kItZpXM — Canal N (@canalN_) November 28, 2025

¿Esta medida se establecerá en otras fronteras?

En otro momento, Tiburcio Orbezo explicó lo que manfiestó