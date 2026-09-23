Donald Trump a Keiko Fujimori: "La única forma de detener al crimen es con dureza"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó el pasado martes 22 de septiembre, en una reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, encuentro que contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que se desarrolló en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Keiko Fujimori destaca ingreso del Perú a la coalición

La reunión fue inaugurada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien reunió a los jefes de delegación de los países participantes para abordar mecanismos de cooperación internacional frente a las amenazas que afectan la seguridad regional.

Durante su intervención, Rubio hizo referencia al reciente ingreso de Perú y Colombia al Escudo de las Américas y cedió la palabra a la presidenta Keiko Fujimori.

La mandataria señaló que el Perú se incorpora a la iniciativa con la intención de unir esfuerzos con otros países para enfrentar a las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

"Presidente Trump, secretario Rubio, muchas gracias. Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y gran entusiasmo. Yo vengo del Perú. Perú ha derrotado dos grupos terroristas, 'Sendero Luminoso' y el MRTA, pero ahora tenemos desafíos de otra naturaleza, el crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras", sostuvo.

Fujimori también expresó su respaldo al liderazgo de Trump y destacó la disposición del Perú para participar en los mecanismos de cooperación de la coalición.

"Aplaudimos su liderazgo e iniciativa presidente Trump. Estamos acá para apoyar al grupo y recibir también la información de apoyo de todos ustedes", agregó.

Cooperación internacional contra el crimen

Durante la cita, el mandatario estadounidense dirigió un mensaje a la jefa de Estado peruana sobre la estrategia para enfrentar la delincuencia.

"La única manera de detener el crimen es con firmeza. Va a tener que ser muy dura, ni siquiera te va a gustar, pero tendrás que aceptarlo porque lo detendrás muy rápidamente", afirmó Trump.

La declaración se produjo luego de que el Perú oficializara su incorporación, junto con Colombia, a esta coalición multinacional, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre países frente a las organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico y otras economías ilícitas.

En el encuentro, la jefa de Estado reafirmó el compromiso del Perú de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Según sostuvo, el carácter transfronterizo de estas organizaciones hace necesario que los países coordinen acciones y compartan información para hacer frente a una amenaza común.

Fujimori planteó, además, que el Escudo de las Américas debe convertirse en una herramienta práctica que permita reforzar las capacidades de los países integrantes y alcanzar resultados concretos para la ciudadanía.

La presidenta también vinculó la seguridad con otros factores de desarrollo, al señalar que una estrategia sostenible requiere impulsar el empleo formal, la inversión y mayores oportunidades para la población.