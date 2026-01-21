Duberlí Rodríguez respalda censura de José Jerí: "No habrá ninguna crisis si deja la Presidencia"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la Cámara de Senadores por la alianza política "Venceremos", Duberlí Rodríguez Tineo, estuvo este miércoles 21 de enero en Exitosa para hacer un análisis sobre la actual coyuntura política, más precisamente por la generada por el presidente José Jerí, tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también extitular del Poder Judicial, se mostró a favor de la censura del actual mandatario encargado del Perú, descartando que se presente alguna "crisis" de lograrse su destitución, la cual viene siendo promovida por los congresistas Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga - Trillo.

Deja en manos del Congreso el futuro de Jerí

El aspirante al Senado cuestionó los encuentros fuera de agenda que sostuvo el mandatario con el ciudadano asiático, situación que calificó como una "conducta totalmente inaceptable". Sobre este hecho, el cual ha puesto en tela de juicio su credibilidad, Rodríguez Tineo consideró que una eventual salida de José Jerí de la presidencia no generará un efecto en el ámbito político por la próxima asunción del nuevo gobernante del país, el 28 de julio próximo.

"No va a haber ninguna crisis por el hecho de que el señor deje la presidencia, faltan cinco meses, aunque fuera un corto tiempo, y que supuestamente va a afectar la estabilidad, la gobernanza, cosas que usa más que nada la derecha. Entonces, yo pienso que no habrá ninguna catástrofe, simplemente renuncia o lo censuran y pues, el Congreso tendrá que designar a otra persona para que llegue hasta 28 de julio de este año", mencionó.

A fin de presentar sus descargos, José Jerí se presentará desde las 2:00 p. m. de este miércoles 21 de enero ante la Comisión de Fiscalización, sabiendo que ya ha sido presentada formalmente dos mociones de censura en su contra en la Oficina de Mesa de Parte del Congreso, quedando expedita para que proceda con su trámite.

Sobre la figura que se está adoptando desde el Legislativo para removerlo de Palacio de Gobierno, se requieren como mínimo 66 votos para censurarlo; no obstante, el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, puntualizó estar en contra de su destitución por estar próximos a celebrarse las elecciones generales.

Descarta renunciar

En medio de las críticas en su contra, a través de un entrevista para América TV, José Jerí descartó de plano renunciar a la Presidencia de la República. Asimismo, se encargó de ratificar en el puesto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda.

"Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Se pretende justamente distorsionar actos comunes, es lo que yo voy a evitar y es por eso que voy a asistir a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de Fiscalía", indicó.

Del mismo modo, el jefe de Estado ratificó lo revelado en los últimos días a través de la prensa; es decir, que efectivamente asistió al local comercial a hacer compras; no obstante, aseguró desconocer el estado de la misma, en referencia a la clausura que había sido sufrido previamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En medio de la crisis que rodea al Ejecutivo, los aspirantes políticos empiezan a marcar postura por las reuniones clandestinas de José Jerí, tal es el caso de Duberlí Rodríguez, quien se muestra a favor de su destitución.