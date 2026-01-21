José Jerí: Presentan moción de censura contra presidente por caso 'Chifagate'

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Congresistas presentaron formalmente una moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, en el marco del caso 'Chifagate'. El documento fue presentado ante la Oficialía Mayor del Parlamento.

Moción de censura contra José Jerí con 20 firmas

El destino de José Jerí como jefe de Estado en un gobierno de transición está en vilo. En la noche de ayer, el mandatario reconoció que se reunió hasta en tres oportunidades con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa, pero también aseguró que "no cometió ningún delito" o le mintió al país; sin embargo, sus alegatos y defensa no fueron suficientes para contrarrestar los cuestionamientos en su contra.

Pues bien, a través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque dio a conocer este miércoles, 21 de enero, que reunió 20 firmas requeridas para la tramitación inicial de una moción de censura en contra de Jerí Oré.

Este anuncio se da a pocas horas de que el presidente José Jerí se presente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las visitas realizadas por empresarios chinos.

Cuestionamientos contra Jerí por reuniones extraoficiales

Ruth Luque compartió el documento de la moción de censura contra Jerí junto a los nombres de los parlamentarios de distintas bancadas políticas que colocaron sus firmas como respaldo a la medida. Asimismo, la legisladora acompañó el tuit con un mensaje donde calificó de "mentiroso" al actual jefe de Estado y exige que se le retire, de forma inmediata, del cargo.

"#MocionCensura presentado. Se cumplió el requisito exigido; cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte", señaló en su cuenta oficial de X.

La moción de censura fue firmada por Silvana Robles, Víctor Cutipa, Margot Palacios, Susel Paredes, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Hamlet Echevarría, Karol Paredes, Flor Pablo, Flavio Cruz, Roberto Sánchez, Carlos Zeballos, Alfredo Pariona, Pasión Dávila, Wilson Quispe, Elías Varas, Kira Alcarraz, Alex Flores, Edwin Martínez y Ruth Luque.

Jerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

El primer tema que se verá hoy en la Comisión de Fiscalización del Congreso será la reunión de Jerí el 26 de diciembre de 2025 con Zhihua Yang en un restaurante chifa en San Borja, la cual no fue registrada oficialmente.

Luego, se abordará la visita del 6 de enero de 2026 a la tienda Market Capón, en el Jirón Paruro, negocio vinculado al empresario chino que estaba clausurado por la Municipalidad de Lima. Finalmente, se verán las visitas del empresario Ji Wu Xiaodong al Palacio de Gobierno en los últimos 100 días, así como estos otros puntos:

Identidad completa del empresario con quien se reunió.

Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

Informe las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.

Informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de esta reunión.

Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

Otros aspectos vinculados a la reunión.

De esta manera, este miércoles 21 de enero, se reveló que en el Congreso existe una moción de censura oficial contra el presidente de la República, José Jerí, por el caso 'Chifagate'.