Keiko Fujimori rechaza que Fuerza Popular sea parte de un "pacto mafioso": "Somos un gran partido"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, en exclusiva con Exitosa, rechazó las acusaciones de que su agrupación forme parte de un "pacto mafioso", alegando que el partido político que dirige aún se encuentra en proceso de aprendizaje.

Keiko Fujimori niega "pacto mafioso" en su partido político

Keiko Fujimori, llegó hasta el set del programa 'Hablemos Claro' para abordar sus principales propuestas para estas Elecciones 2026, como candidata presidencia. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que "tiene la fuerza" para gobernar al país y combatir la inseguridad ciudadana.

Durante la entrevista, también aprovechó en dar una respuesta contundente a sus contrincantes quienes la acusan de liderar un "pacto mafioso" que habría gobernado el Perú en los últimos años. Keiko Fujimori desestimó categóricamente las acusaciones contra su bancada política, alegando que los ataques los recibiría por "lograr acuerdos y priorizar el diálogo".

Incluso, durante su intervención, Fujimori Higuchi subrayó que su agrupación se encuentra en una etapa de aprendizaje y evolución constante junto a "directivos, personas que han sido miembros de un gobierno exitoso que trabajaron al lado de mi padre (Alberto Fujimori)".

"No somos un pacto mafioso. (...) Eso es falso. Lo que nosotros somos es un gran partido, que todavía nos falta mucho por crecer, aprender, por seguir siendo institucionales. (...) No somos perfectos, no, seguramente cometeremos errores, pero sabremos enmendarnos", indicó en un inicio.

Reivindicó a Fuerza Popular: "Somos un gran partido"

Tras rechazar las afirmaciones que vinculan a Fuerza Popular con un "pacto mafioso", Keiko Fujimori no solo describió a la agrupación como un "gran partido", sino que también precisó que tienen en su equipo de trabajo a jóvenes que "con energía participan en política". Seguidamente, puntualizó que buscan "fortalecer la democracia".

En ese marco, también aprovechó el diálogo con Nicolás Lúcar para criticar a los expresidentes del Perú que según ella, trataron de culparla por la inestabilidad del país. Aseguró que el territorio nacional se encuentra enfrascado desde hace 25 años en un "debate estéril" que se traduce en un fujimorismo enfrentado a un antifujimorismo.

Finalmente, con respecto a la inseguridad ciudadana producto del crimen organizado, la candidata de Fuerza Popular señaló que en un eventual gobierno suyo tendrá una mano dura contra los delincuentes y propondrá salir de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asi como volver a implementar los jueces sin rostro.

En ese sentido, de cara a las elecciones 2026, la candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en exclusiva para Exitosa, rechazó las acusaciones de que su agrupación política forme parte de un "pacto político".