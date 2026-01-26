Elecciones 2026: Debate presidencial se realizará en esta fecha de marzo, anunció JNE

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 26 de enero, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó un rango de fecha estimado para la realización del debate electoral de candidatos presidenciales de cara a las Elecciones Generales 2026. La fecha se adelantó a la que comúnmente suele ser.

JNE revela fecha para el debate presidencial

En entrevista con el programa de Elecciones Generales 2026 de Andina Canal Online, Burneo anunció que se pretende organizar un "ciclo de debates", en función a lo que se acuerde con las organizaciones políticas.

El titular del organismo electoral adelantó que el esperado evento se dará, definitivamente, antes de Semana Santa.

🗳️ ¡@JNE_Peru anuncia debate presidencial en dos fechas! 🎤📺 Su presidente, Roberto Burneo, estimó que se realizarán entre el 23 y 30 de marzo del 2026, previo acuerdo con las fuerzas políticas que participarán en las #Elecciones2026. 🤝 Conoce más en https://t.co/I0bNL26X7i pic.twitter.com/5BgFv0Lu3S — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 26, 2026

"Normalmente, el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas ants del Día D, el 12 de abril. Estimamos que sea entre el 23 de marzo o el 30 de marzo", reveló.

Asimismo, subrayó que el objetivo de los debates es que los ciudadanos puedan observar, escuchar detenidamente y formarse una idea más clara de los candidatos para emitir un voto informado.

Debate presidencial se realizará en dos jornadas

Según Burneo, se espera que sean dos jornadas de debate, de uno o dos días cada uno, teniendo en cuenta que son 36 organizaciones políticas que figuran inscritas oficialmente con sus fórmulas presidenciales.

El JNE busca garantizar que este evento electoral se realice de la manera más objetiva, limpia y adecuada, donde los candidatos informen pertinentemente sus propuestas y planes de gobierno, así como también las confronten con la de sus pares.

Dentro de los invitados al debate presidencial, el JNE ya confirmó la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y el Centro Carter, un centro de Norteamérica especializado en temas electorales. También acudirán observadores de la región.

Burneo detalló que estos especialistas acreditan y, posteriormente, deciden a qué lugares del país se desplazarán en función de lo que quieran observar y priorizar. "Su trabajo es independiente", recalcó.

¿Cómo verificar tu local de votación oficial?

Desde este fin de semana, la ONPE inició el envío de correos electrónicos a aquellos ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu Local de Votación, con el principal objetivo de que los electores puedan verificar dónde los tocará sufragar.

Mediante sus canales oficiales, la ONPE hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a su correo electrónico, donde recibirán la información correspondiente al local de votación.

