Elecciones 2026: Walter Ayala plantea comisión para investigar delitos de gobiernos de José Jerí y Dina Boluarte

En diálogo con Exitosa, el abogado y candidato al Senado por Juntos por el Perú, Walter Ayala, aseguró que, de ser elegido, impulsará la creación de una comisión para investigar presuntos actos de corrupción en los gobiernos de José Jerí y Dina Boluarte.

En medio de severos cuestionamientos al presidente Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario Zhihua Yang, Ayala incorporó a Boluarte dentro de su propuesta, calificándola de "traidora" al indicar que "conspiró contra Castillo con los grupos que perdieron las elecciones" en 2021.

El candidato también planteó que, en dicha comisión, se revisen las denuncias constitucionales que han sido archivadas "por ellos mismos".

"Estos señores son más de 92 congresistas que están investigados y ellos mismos se han archivado sus propias denuncias, ellos mismos han sido juez y parte. Pero, cuando llega un enemigo político, dicen que sea la Fiscalía que los investigue y que prueben su inocencia allá", sostuvo ante Nicolás Lúcar.

Ayala aseguró que la clase política actual ha roto el equilibrio de poderes, pues el Parlamento tiene, actualmente, "un superpoder". "Los tres poderes del Estado tienen que tener los mismos pesos y contrapesos para que exista democracia", agregó.

Asimismo, el abogado se refirió a las "leyes pro crimen" y manifestó su intención de derogarlas, para "ser la voz del pueblo" en el Senado.

"He renunciado a ser juez superior justamente porque yo quiero enderezar muchas situaciones que han hecho este Congreso mafioso contra el Estado de Derecho", señaló.

Presentan moción de vacancia contra José Jerí

Oficialmente, tras lograr las firmas necesarias, el congresista Segundo Montalvo presentó este lunes 26 de enero la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente José Jerí.

Según el documento que alcanzó las 26 firmas necesarias, el primer argumento para impulsar este pedido, es que el jefe de Estado ha tenido una conducta inmoral en relación al manejo de los fondos públicos. Ello, refiriéndose especialmente al proceso de restructuración de la empresa estatal Petroperú, dispuesto en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

A ello se suma la revelación de las reuniones clandestinas que sostuvo el mandatario con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre del 2025 y el 6 de enero del 2026, que el presidente justificó indicando que fueron encuentros en los que se trató las actividades por el día de la amistad Perú-China.