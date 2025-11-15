Elecciones Generales 2026: JNE establece sede donde se inscribirán los candidatos a la Presidencia

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las Elecciones Generales 2026 ya están cada vez más cerca. En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la sede donde se realizará la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República y a las vicepresidencias, conforme a la Resolución N.º 0624-2025-JNE.

¿Dónde será la inscripción de candidatos presidenciales?

De acuerdo al máximo órgano electoral del país, se estableció mediante la resolución 0624-2025-JNE, publicada en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la competencia material de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país en el proceso de los próximos comicios.

Según el documento, los aspirantes a la Presidencia de la República y a los cargos de vicepresidencia deberán registrarse ante el JEE Lima Centro 1. Esta instancia se encargará de recibir las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, además de realizar estas otras actividades y funciones:

Calificación de fórmulas y candidatos.

La fiscalización y procedimiento sancionador sobre Declaración Jurada de Hoja de Vida.

La resolución de tachas y exclusiones, la renuncia y retiro de candidatos.

Fiscalización y procedimiento sancionador contemplado en el a rtículo 42 de la LOP.

Resolución en primera instancia pedidos de nulidad total sobre este tipo de elección en el distrito electoral.

Elección de senadores y Parlamento Andino

Las funciones reveladas líneas más arriba también deberán ser cumplidas por el JEE Lima Oeste 2 en la elección de senadores (30) en Distrito Electoral Único Nacional, y el JEE Lima Centro 2 para la elección de representantes ante el Parlamento Andino en Distrito Electoral Único Nacional.

La disposición designa 25 Jurados Electorales Especiales que se ocuparán de la inscripción de candidaturas para la elección de 130 diputados y 30 senadores, ambos en Distrito Electoral Múltiple.

Las listas de candidatos a senadores y diputados Distrito Electoral Múltiple para Peruanos Residentes en el Extranjero se realizará en el JEE Lima Centro 2 y para Lima Metropolitana en el JEE Lima Oeste 3.

60 Jurados Electorales Especiales

La resolución del JNE también especifica que los 60 JEE son competentes también para resolver expedientes de publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad, encuestas electorales, actas electorales observadas, recuento de votos, apelaciones contra lo resuelto por las mesas de sufragio sobre impugnaciones de votos e identidad de los electores.

También tendrán potestad para dirimir peticiones de invalidación parcial de actas de las mesas de sufragio comprendidas dentro del ámbito territorial de su respectiva circunscripción y para realizar la proclamación descentralizada de los resultados del cómputo de las elecciones presidenciales, de senadores, de diputados y de representantes ante el Parlamento Andino.

Es así como el JNE dispuso que las candidaturas a la Presidencia de la República y a las vicepresidencias se inscribirán en el Jurado Especial Electoral (JEE) Lima Centro 1 y dio a conocer las sedes donde realizarán el trámite los aspirantes al Senado, Diputados y Parlamento Andino.