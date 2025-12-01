Elecciones primarias pudieron ser abiertas, pero partidos la rechazaron, señala Roberto Burneo

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que las elecciones primarias realizadas el domingo 30 de noviembre pudieron ser abiertas. No obstante las organizaciones políticas que participaron optaron solo por dos mecanismos: votos internos y de delegados.

Opción abierta no fue considerada

Para estos comicios internos, el titular del ente electoral mencionó que ninguna agrupación tomó en cuenta de que estas pudieran ser abiertas. Las opciones que tomaron en cuenta fueron la que los mismos integrantes de los partidos pudieran formar parte de la elección de sus representantes.

"Tenemos primarias abiertas, donde se convocan a afiliados y a la ciudadanía en general. Ninguna organización política ha optado o se ha dirigido a esta opción que establece el ordenamiento. Han elegidos las otras dos opciones que son las primarias internas y la gran mayoría ha ido por la tercera opción que es elegir delegados", sostuvo Burneo.

Roberto Burneo habló sobre las recientes elecciones primarias.

El presidente del JNE explicó que una de las organizaciones que optó por los votos internos fue el Apra, que terminó presentando varias listas. Aparte de ella, hubo otra que solo tuvo una candidatura, por lo que su mecanismo fue diferente al que aplicó el partido que por años lideró el fallecido Alan García.

"Ha ido por las primarias internas y ha habido bastantes listas, alrededor de 17. El otro partido que ha sido Renovación (Popular), ellos sí han tenido una lista única, que es diferente a la competencia que hubo en el partido aprista. Y las otras organizaciones han ido a elegir delegados, no es que salgan por generación espontánea", indicó.

Próximos pasos de las elecciones primarias

La siguiente fase de estos comicios internos es la elección definitiva de candidatos por parte de los delegados, bajo supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 7 de diciembre. Ocho días después, será la fecha límite para que el JNE proclame de forma oficial los resultados.

Cabe precisar que en la jornada del último domingo Enrique Valderrama Peña del Apra se impuso en la lista 7 a sus contendores Javier Velásquez Quesquén y a Jorge del Castillo. Renovación Popular terminó eligiendo a Rafael López Aliaga, quien fue el único que se presentó.

