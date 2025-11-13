"Es un mentiroso": Abogado de Martín Vizcarra CRITICA a colaborador eficaz en caso Lomas de Ilo

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, calificó como "un mentiroso" a Elard Tejeda Moscoso, exrepresentante de Obrainsa quien es colaborador eficaz en el caso Lomas de Ilo. Implicado señaló que le entregó presuntas coimas al expresidente cuando era gobernador de Moquegua.

Tajante postura

Sobre las declaraciones de Tejeda Moscoso en el caso Lomas de Ilo, el letrado aseguró que "en su procedimiento de colaborador eficaz" tuvo un relato de los hechos y que dio unas fechas que fueron validadas por el juicio oral.

Además, recordó que en agosto, cuando Martín Vizcarra fue ordenado con prisión preventiva, fue recién cuando se les notificó sobre estas sentencias de colaboración eficaz. Que fueron cuestionadas "porque no habían sido incorporadas al juicio".

De otro lado, indicó que el fiscal Juárez Atoche, pese a requerimiento de prisión preventiva para su patrocinado, sostuvo que lo presentaría como prueba excepcional, como prueba complementaria al final del juicio. "No lo hizo, nosotros lo hemos ofrecido", aseveró.

"Lo hemos ofrecido porque justamente los hechos que declaró este colaborador eficaz, este delincuente confeso, son distintos a los hechos declarados en juicio oral. Lastimosamente el juzgado indicó que ya no hay una prueba indispensable porque había venido a declarar (...) se ha demostrado que lo que dice este colaborador es mentira, este coloborador eficaz es un mentiroso" , sostuvo.

Asimismo, señaló que si bien en la declaración del exrepresentante de Obrainsa se sostiene que entre los días 4,5 o 6 de noviembre del 2013 este se reunió con Martín Vizcarra en las oficinas de la entidad en el distrito de San Isidro, pero que en la primera fecha su patrocinado se encontraba en Moquegua, que el día 5 firmó un documento rindiendo cuenta de sus viáticos respecto a un viaje y el 6 firmó una resolución ejecutiva regional.

Dura crítica a colaboraciones eficaces

En otro momento, Erwin Siccha, señaló que las colaboraciones eficaces en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua buscan perjudicar al expresidente. Al respecto señalí que son "armadas, concatenadas y confabuladas" para incriminar a Martín Vizcarra Cornejo.

Es así como en el marco del caso Lomas de Ilo, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, manifestó que Elard Tejeda Moscoso, exrepresentante de Obrainsa y colaborador eficaz "es un mentiroso" tras afirmar que le entregó presuntas cpimas al expresidente de la República. Además, sostuvo que las colaboraciones eficaces de su patrocinado buscan perjudicarlo y que son "armadas" .