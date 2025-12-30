Disponen el uso de frase "¡El Perú a toda máquina!" para todas las entidades del Ejecutivo

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció, que todas las entidades del Poder Ejecutivo usen una nueva publicidad institucional informativa para el año 2026, como parte de su política de comunicación social.

A través de la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada este martes 30 de diciembre del 2025 en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno adopta una de las palabras más vinculantes con el presidente José Jerí Oré, desde que asumió funciones en octubre último.

¡El Perú a toda máquina!

De acuerdo con el dispositivo firmado por el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, todas las entidades del Poder Ejecutivo están obligadas a usar el logo y la frase denominada: "¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!", esto en toda publicidad institucional informativa y aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda.

Según el Informe N.º D000015-2025-PCM-SCS de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, la frase en cuestión se sustenta en el "hecho del movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia, como característica principal de la actual gestión de gobierno".

En ese sentido, la Secretaría de Comunicación Social, en el marco de sus funciones, determinará el desarrollo visual del logo y dictará los lineamientos necesarios para su aplicación.

Le propusieron bailar "La Máquina"

Durante su visita a la sede de la I. E. 2026 Simón Bolívar de Comas, en noviembre último, al presidente le propusieron realizar la popular coreografía de Dj Peligro, la cual viralizó en las redes el influencer Martín Palacios.

Lejos de incomodarse, el mandatario respondió con un gesto (sonrisa) y levantó la mano frente al pedido de uno de los asistentes al acto protocolar de entonación del himno nacional e izamiento del pabellón nacional.

Incluso, el jefe de Estado no descartó realizar el popular paso: "Eso lo dejamos para después, primero trabajemos por el país". Su reacción desató carcajadas y aplausos entre los presentes, quienes resaltaron la predisposición positiva del mandatario, pese a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país día tras días.

Desde el Ejecutivo han adoptado este contexto para acercar más la administración que preside Jerí Oré a la ciudadanía y para dar un mensaje directo de que están luchando contra la delincuencia y todos los flagelos que trae consigo, tal es así que han extendido por tercera vez la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao hasta el 21 de enero de 2026.